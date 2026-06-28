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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

جزئیات اقدامات آموزش و پرورش برای مراسم تشییع رهبر شهید

جزئیات اقدامات آموزش و پرورش برای مراسم تشییع رهبر شهید

وزیر آموزش و پرورش در خصوص برنامه‌های وزارتخانه متبوعش برای مراسم وداع با رهبر شهید توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش در نشست ستاد هماهنگی مراسم تشییع رهبر شهید که با حضور معاونان ستادی و به‌صورت برخط با مدیران کل آموزش و پرورش پنج استان نقش آفرین در این مراسم برگزار شد، افزود: پنج استان به‌صورت مستقیم و سایر استان‌ها به‌صورت غیرمستقیم در برگزاری این مراسم نقش‌آفرینی خواهند کرد و همه بخش‌های آموزش‌وپرورش باید با حداکثر آمادگی پای کار باشند.

وی با بیان این‌که مأموریت‌های آموزش‌وپرورش در این ایام در دو محور « آموزش، دانش‌آموزی و کنشگری» و «خدمات‌رسانی» دنبال می‌شود، افزود: پویش‌های مختلفی با محوریت این مراسم طراحی شده که از جمله آن‌ها پویش «آخرین وداع دانش‌آموزان با رهبر شهید» است و انتظار می‌رود دانش‌آموزان، معلمان و فرهنگیان نقش‌آفرینی گسترده‌ای در این حرکت فرهنگی داشته باشند.

کاظمی بر اهمیت خدمات‌رسانی به زائران تأکید کرد و گفت: اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان‌ها موظف‌اند امکانات اسکان و خدمات مورد نیاز را فراهم کنند و وسایل نقلیه نیز برای جابه‌جایی افرادی که از استان‌های مختلف در مراسم حضور پیدا می‌کنند، در خدمت زائران قرار گیرد.

وی شبکه شاد را بزرگ‌ترین شبکه ارتباطی میان آموزش‌وپرورش، دانش‌آموزان و خانواده‌ها دانست و افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت این شبکه برای اطلاع‌رسانی، فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی، راهنمای مسیر، هماهنگی برنامه‌ها و همچنین پوشش زنده مراسم در دستور کار قرار دارد.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: آموزش‌وپرورش برای اسکان زائران برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام داده و ظرفیت اسکان گسترده‌ای در مدارس و مراکز آموزشی پیش‌بینی شده است.

وی از تدوین دستورالعمل فرهنگی ویژه این مراسم خبر داد و افزود: اجرای سرود سه‌هزار نفری دانش‌آموزان در مصلی تهران، راه‌اندازی موکب‌های دانش‌آموزی با محوریت خود دانش‌آموزان، اجرای پویش «آخرین وداع دانش‌آموزان با رهبر شهید» و تشکیل هیئت‌های دانش‌آموزی در تمامی مناطق آموزشی از جمله برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده است.

کاظمی تأکید کرد: تمامی درمانگاه‌های وابسته به آموزش‌وپرورش در تهران به‌صورت کامل و بدون فعالیت شیفتی در ایام برگزاری مراسم آماده خدمت‌رسانی به زائران باشند.

وی با تأکید بر حضور میدانی مدیران، گفت: تمامی مدیران، مدیران‌کل و مسئولان آموزش‌وپرورش در این چند روز باید به‌طور کامل در صحنه حضور داشته باشند و هرگونه مأموریت اداری و مرخصی آنان تا پایان مراسم ممنوع است تا خدمات‌رسانی بدون وقفه انجام شود.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به بر اطلاع‌رسانی مستمر به معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها، گفت: حضور گسترده فرهنگیان و دانش‌آموزان در مراسم تشییع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید از همه ظرفیت‌ها برای تحقق این هدف استفاده شود.

کاظمی در ادامه با اشاره به نقش ویژه استان خراسان رضوی، اظهار کرد : با توجه به این‌که آیین پایانی تشییع و مراسم تدفین در مشهد برگزار خواهد شد، انتظار ویژه‌ای از این استان داریم و حدود ۹۰۰ مدرسه برای اسکان و میزبانی زائران آماده شده‌اند.

وی افزود: مدارس منتخب در مشهد در روز تشییع باید به‌صورت ۲۴ ساعته فعال باشند تا زائران بتوانند از امکانات آن‌ها برای استراحت و خدمات استفاده کنند. همچنین پیشنهاد می‌شود با نصب تابلوهای راهنما در سطح شهر، محل مدارس خدمات‌رسان به زائران اطلاع‌رسانی شود.

وزیر آموزش‌وپرورش در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی و انسجام در برگزاری این مراسم، گفت: در این ایام باید از هرگونه نگاه بخشی، تملک‌گرایانه و سلیقه‌ای پرهیز شود و همه امکانات و ظرفیت‌ها صرف برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم شود؛ چرا که این آیین از ابعاد مختلف اقتدار، بیعت، وداع و همبستگی ملی برای کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کد مطلب 6873012

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