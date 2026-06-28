پیشنهاد کاهش تعهد ارزی صادرات کشاورزی از ۹۰ به ۸۰ درصد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت، در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت با اعمال رویه خطی و یکسان رفع تعهد ارزی برای تمامی کالاها موافق نیست.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت به‌طور رسمی پیشنهاد کاهش میزان تعهد ارزی محصولات کشاورزی از ۹۰ به ۸۰ درصد را به کارگروه بازگشت ارز ارائه داده تا بخشی از هزینه‌های تلفات این کالاها جبران شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در حال حاضر مسیرهای قانونی بازگشت ارز، نظیر واردات در مقابل صادرات و واگذاری پروانه صادراتی مسدود نیست.

قنادزاده گفت: بررسی مجدد مصالحه ریالی برای کوتاژهای صادراتی منقضی‌شده سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در دستورکار هفته‌های آینده کارگروه قرار دارد.

همچنین هوشمندی نماینده سازمان توسعه تجارت در این جلسه با اشاره به ممنوعیت‌های صادراتی اخیر که با درخواست وزارت جهاد کشاورزی اعمال شده بود، افزود: تاکنون صادرات حدود ۵۰۰ ردیف تعرفه مجدد آزاد شده است.

وی گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هرگونه ممنوعیت صادراتی را از یک سال قبل اطلاع‌رسانی کنند.

اسحاق بندانی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست با انتقاد از غلبه سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری، ریشه بسیاری از چالش‌های فعلی را ناشی از مقررات ارزی و ضعف دیپلماسی تجاری دانست و بر ضرورت شفافیت در زنجیره تصمیم‌گیری و استفاده بهینه از ظرفیت رایزنان بازرگانی در بازارهای هدف تأکید کرد.

همچنین ناصر مرادی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران اظهار کرد: صادرات ۶ میلیارد دلاری بخش کشاورزی نباید زیر بار فشارهای سنگین پیمان‌سپاری ارزی مختل شود.

وی تاکید کرد: درخواست داریم نهادهای متولی، بدون اعمال جریمه، فرصت‌های کافی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی سال‌های گذشته صادرکنندگان فراهم کنند.