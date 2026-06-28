استاندار بوشهر: مسیر شکوفایی استان بر اساس سند توسعه در حال طی شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در نشست با جمعی از قضات، مدیران و کارکنان مجموعه دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: شاهد وضعیت مطلوب هماهنگی میان ارکان مختلف در استان بوشهر هستیم.

وی تصریح کرد: به برکت همدلی و تعامل سازنده میان اعضای شورای تأمین، مجموعه قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی، امنیتی و مدیران اجرایی، فضای بسیار مناسبی برای خدمت به مردم نجیب و متدین استان فراهم شده است که این سرمایه ارزشمند باید بیش از پیش تقویت شود.

استاندار بوشهر با بیان اینکه این استان یکی از مناطق راهبردی کشور در حوزه‌های انرژی، اقتصاد دریامحور، تجارت و تولیدات غیرنفتی است، خاطرنشان کرد: مسیر شکوفایی استان بر اساس سند توسعه در حال طی شدن است و برای شتاب‌بخشی به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، همچنان نیازمند نقش‌آفرینی و حمایت ارکان قوه قضائیه در استان هستیم.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، معاونین و اعضای شورای قضایی، گفت: گزارش‌های ارائه‌شده بیانگر تلاش‌های صادقانه و مسئولانه مجموعه دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه، تکریم شهروندان و ارتقای کارآمدی این دستگاه است که شایسته سپاس و تقدیر است.

زارع با تأکید بر اینکه امنیت، آرامش و توسعه مؤلفه‌هایی به هم پیوسته هستند، بیان کرد: حاکمیت قانون و استقرار عدالت، رکن اصلی اقتدار هر نظام مردم‌سالار است.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و شهدای والامقام قوه قضائیه، اظهار کرد: هفتم تیرماه فرصتی ارزشمند برای پاسداشت جایگاه دستگاه قضا و تجلیل از خدمات قضات و کارکنانی است که با دانش، تعهد و امانتداری، بار سنگین احقاق حق و صیانت از حقوق مردم را بر دوش می‌کشند.

استاندار بوشهر افزود: امروز امنیت، آرامش و توسعه در کنار یکدیگر معنا می‌یابند و هیچ‌یک از این مؤلفه‌ها بدون دیگری پایدار نخواهد بود. دستگاه قضایی به عنوان رکن اساسی در نظام جمهوری اسلامی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این مهم ایفا می‌کند.