فرماندار فومن: سپاه ستون اصلی امنیت و اقتدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قاسمی صبح یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه فومن، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری و توفیق برای دولت وفاق ملی، اظهار کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکی از ستون‌های اصلی امنیت و اقتدار کشور است و فرمایش امام راحل که «اگر سپاه نبود، کشور نبود» نشان از دوراندیشی بنیانگذار انقلاب در تأسیس این نهاد مردمی دارد.

وی با اشاره به ۸ سال دفاع مقدس، تصریح کرد: در طول ۲۰۰ سال اخیر، در هر جنگی بخشی از خاک ایران جدا شد؛ اما در جنگ تحمیلی با ایثارگری سپاه، بسیج و سایر نیروهای مسلح، حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن نیفتاد و این آرامش امروز، مرهون جان‌فشانی شهدای عزیز است.

فرماندار فومن با تقدیر از عملکرد فرمانده سپاه ناحیه فومن، گفت: در ۱۴ ماه گذشته، شاهد تعامل مثال‌زدنی ایشان با اعضای شورای تأمین و سایر نهادها بوده‌ایم که باعث همدلی و وحدت در مدیریت شهرستان شده است.

وی ادامه داد: اقدامات شاخصی همچون ساخت پل مادر، آسفالت روستایی، ایجاد مزار شهید گمنام و راه‌اندازی چایخانه امام رضا(ع) در پارک شهر، از جمله خدمات ماندگار سپاه در فومن است.

قاسمی در ادامه به مدیریت بحران‌ها اشاره کرد و افزود: در شب معرفی اینجانب، آتش‌سوزی مهیبی در حسینکوه رخ داد که فرمانده سپاه به همراه بسیجیان، با دست‌خالی و بدون تجهیزات، آتش را خاموش کردند و صحنه‌ای از ایثار را رقم زدند.

فرماندار فومن گفت: همچنین در اغتشاشات دی‌ماه، حضور شجاعانه و میدانی ایشان با لباس نظامی در میان معترضان و اغناگری هوشمندانه، باعث شد بحران از ساعت ۸:۳۰ شب تا ۱۲:۳۰ بامداد مدیریت شود و برخلاف برخی شهرهای دیگر، هیچ گونه خسارت جانی یا مالی قابل‌توجهی در فومن رخ ندهد.

وی با قدردانی از حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه ۱۲۰ روزه فومن، تصریح کرد: خواهران و برادران ولایت‌مدار فومن، با حضور خود، حماسه‌ای از بصیرت و انسجام آفریدند که جای تشکر ویژه دارد.

فرماندار فومن در پایان با آرزوی موفقیت برای فرمانده سابق سپاه ناحیه در مسئولیت‌های آتی، گفت: امیدواریم با استمرار رویکرد تعامل، هم‌افزایی و خدمت صادقانه، شاهد امنیت و آبادانی هرچه بیشتر شهرستان باشیم و ان‌شاءالله این سرمایه‌های انسانی، در سطح ملی نیز بدرخشند.