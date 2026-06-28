رسانه های صهیونیست: شانس موفقیت توافق با لبنان زیاد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانههای رژیم صهیونیستی امروز در تحلیلهای متنوع خود، «توافق چارچوب» بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی را مورد بررسی قرار داده و در مورد توانایی اجرای آن ابراز تردید کردند.
معاریو: توافق با لبنان روی یخ نوشته شده است
روزنامه صهیونیستی معاریو در مقاله ای به قلم بن کاسپیت تحلیلگر صهیونیست نوشت که مشکل توافق امضا شده با لبنان این است که یک «عروسی بدون عروس» به شمار می رود.
این روزنامه افزود که این توافق، دستاوردهای کمی برای رژیم صهیونیستی به ارمغان میآورد، اما روی یخ نوشته شده است، یعنی در معرض ذوب و محو شدن است و تضمین شده نیست.
به گزارش این روزنامه صهیونیستی، برای موفقیت توافق باید پرونده داخلی لبنان در مواجهه با حزبالله بسته میشد، ولی هیچکس قدرت یا زمان لازم برای این کار را ندارد.
اسرائیل هیوم: شانس موفقیت توافق با لبنان زیاد نیست
از سوی دیگر، روزنامه «اسرائیل هیوم» گزارش داد که نهاد امنیتی رژیم صهیونیستی از توافق امضا شده با دولت لبنان حمایت میکند، اما در مورد موفقیت آن تردید دارد.
این روزنامه هشدار داد که راه اجرای توافق امضا شده بین تل آویو و بیروت، طولانی و پر از موانع است و شانس موفقیت آن زیاد نیست.
پژوهشگر صهیونیست: توافق چارچوب تنها یک یادداشت امنیتی است
میخائیل میلشتاین، پژوهشگر مرکز موشه دایان در دانشگاه تلآویو نیز تاکید کرد آنچه روز جمعه امضا شد، توافق صلح نیست، بلکه یک یادداشت امنیتی در سطح سفیران است و حتی خود لبنانیها نیز نمیخواهند آن را توافق صلح بنامند.
یائیر گولان: توافق با لبنان نمایشی گمراه کننده است
یائیر گولان رئیس حزب دموکراتها در رژیم صهیونیستی، توافق امضا شده میان تل آویو و بیروت را نمایشی گمراه کننده و پنهان کردن حقایق توصیف کرد.
گولان گفت که بعید میداند دولت لبنان بتواند شروط این توافق را اجرا کند. این توافق، حلقهای دیگر از زنجیره بیمسئولیتیهایی است که کابینه نتانیاهو آن را پیش میبرد.
آمریکا جمعه گذشته از دستیابی به «توافق چارچوب» بین لبنان و رژیم صهیونیستی خبر داد. بنیامین نتانیاهو نخستوزیر این رژیم، توافق مذکور را یک دستاورد برای تل آویو دانست و بر ادامه اشغالگری در جنوب لبنان تاکید کرد.
این توافق با مخالفت و اعتراضات گسترده مردمی در مناطق مختلف لبنان همراه شد و جریانهای مردمی و سیاسی و شخصیتهای برجسته مخالفت قاطع خود را با این روند اعلام کردند.
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