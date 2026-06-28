به گزارش خبرگزاری مهر، منابع صهیونیست اعتراف کردند که گزارش های اولیه حاکی از گرفتار شدن عناصر تیپ معروف گولانی در کمین حزب الله طی صبح امروز است.

بر اساس این گزارش، با وجود سانسور شدید اخبار مربوط به تحولات میدانی و هلاکت نظامیان صهیونیست در رژیم صهیونیستی این خبر در رسانه های اسرائیلی منتشر شده است.

همچنین گزارش شده که در جریان کمین مذکور دست کم یکی از این عناصر اشغالگر به هلاکت رسیده و تعدادی دیگر زخمی شده اند.

لازم به ذکر است عملیات رزمندگان حزب الله لبنان در واکنش به نقض آشکار و مداوم آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی صورت می گیرد.