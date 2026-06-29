مقاومت در برابر ظلم؛ پیام قیام عاشورا برای بشریت

خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: قیام امام حسین (ع) یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ اسلام و بشریت به شمار میرود؛ در واقع قیام امام حسین(ع) در اعتراض به ظلم و فساد حکومتی یزید بن معاویه شکل گرفت.
امام حسین (ع) از بیعت با یزید خودداری کرد و بر اصول متعالی اسلامی تأکید کرد؛ ایشان در این قیام تلاش کردند تا مسلمانان را به یادآوری ارزشهای واقعی دین و اجتناب از انحرافات دعوت کند.
قیام کربلا بهعنوان نماد مقاومت و فداکاری در برابر ظلم و ستم، نه تنها در تاریخ اسلام، بلکه در تاریخ بشریت تأثیرگذار بوده است.
با وجود عدم برتری عددی و نظامی، امام حسین و یارانش با ایستادگی دلاورانه خود، پیامآور حق و عدالت شدند؛ و همچنان پس از ۱۴۰۰ سال این پیام در حال انتشار است.
قیام امام حسین(ع) اقدام عملی احیای ارزشهای عملی بود
مولوی عبدالصمد کریمزائی، امام جمعه اهل سنت ایرانشهر در گفت و با خبرنگار مهر، واقعه کربلا در تاریخ اسلام فراتر از یک نبرد قبیلهای دانست و بیان کرد: امام حسین (ع)، زمانی که مشاهده کردند که خلافت اسلامی از مسیر عدالت خارج شده، دیگر سکوت را مجاز ندانستند؛ این واقعه نشاندهنده جایگاه حساس و تاریخی امام حسین (ع) در اسلام است.
وی تأکید کرد: قیام امام حسین (ع) یک اقدام عملی برای احیای دین و ارزشهای اسلامی بود؛ ایشان فرمودند قیام من برای اصلاح امت جدم و اقامه معروف و مبارزه با منکر است.
مولوی کریمزائی ادامه داد: امام حسین(ع) با نثار خون خود و اهل بیتشان، خطر عادیسازی فساد را به جامعه گوشزد کرد.
وی اظهار داشت: شهادت مظلومانه امام حسین (ع) وجدان مسلمانان را بیدار کرد؛ این واقعه مانع آن شد که اسلام به دینی صرفاً درباری و خالی از روح اعتراض تبدیل شود.
امام جمعه اهل سنت ایرانشهر بیان کرد: کربلا تجلی عینی این آیه شریفه است «وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ».
وی ادامه داد: پیام اصلی قیام امام حسین (ع) این است که حاکمیت باید بر اساس ارزشهای الهی باشد؛ امام حسین (ع) نشان دادند که مشروعیت هر حکومتی وابسته به تقوا، عدالت و پیروی از سنت نبوی است.
مولوی کریم زائی گفت: همچنین امام حسین(ع) تأکید کردند که ظلم و باطل قابل پذیرش نیست و قیام در برابر ظلم یک تکلیف ایمانی است، حتی اگر به قیمت جان تمام شود.
وی اظهار داشت: قیام امام حسین(ع) به ما آموخت که عبادت و بندگی خداوند حتی در شرایط سخت و در میدان جنگ نیز باید ادامه یابد.
امام جمعه اهل سنت ایرانشهر در پایان تصریح کرد: یکی از مهمترین پیام های قیام امام حسین(ع) برای امروز ما «ظلمستیزی فرامرزی» است؛ امام حسین (ع) تنها برای قوم خاصی قیام نکرد، بلکه پیام آزادی و کرامت برای تمامی مظلومان گسترش داد؛ کربلا تجسم عملی توحید، عدالت و کرامت انسانی در برابر طاغوت زمانه است و همچنان می توان درسهای زنده ای از آن دریافت کرد.
مولوی عبدالاحد ملازهی امام جمعه اهل سنت انزاء سرباز در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به شناخت یزید زمان گفت: یزید، شخصی بود که بهطور آشکارا شرب خمر میکرد، میمونبازی داشت و به شعائر دین بیاحترامی میکرد؛ در عصر کنونی، یزید بهعنوان یک شخصیت واحد قابل شناسایی نیست، بلکه درواقع نمادی از هر نظام، حاکم یا جریان فکری است که همین صفات را دارا باشد، به طور کلی می توان گفت یزید زمان یهود است.
وی ادامه داد: این جریان فکری نه تنها حدود الهی را نادیده میگیرد، بلکه با فساد و انحراف خود، جامعه را به سمت تباهی میکشند و با استفاده از زر و زور سعی دارند صدای جبهه حق به گوش جهانیان نرسد.
مولوی ملازهی بیان کرد: نظامهای استکباری فعلی در جهان نمونههایی از طاغوت یزیدی به شمار میآیند.
وی تصریح کرد: بر اساس تعلیمات امام حسین (ع)، چندین راهکار عملی برای مقابله با این وضعیت وجود دارد؛ نخستین گام «بصیرت» است؛ یعنی شناختن دشمن و عدم فریبخوردن از شعارهای زیبا و فریبنده آنها، دوم، باید بر قیام فکری و تمدنی تمرکز کرد. ما باید به جوانان ایمان و اخلاقی را تزریق کنیم که در برابر یزیدهای مدرن ایستادگی کنند.
امام جمعه اهل سنت انزاء سرباز ادامه داد: سومین اقدام، استفاده از تمام ظرفیتهای مسالمتآمیز برای اعتراض به ظلم است؛ چهارمین راهکار، دعوت حاکمان مسلمان به توبه و بازگشت به شریعت قبل از وقوع قهر الهی باید در دستور کار قرار گیرد، که این عمل همانند موعظههای امام حسین به یزیدیان پیش از نبرد است.
وی خاطرنشان کرد: جایگاه امام حسین (ع) در مکتب اهل سنت، بسیار رفیع و محوری است؛ ایشان بهعنوان «سید شباب أهل الجنة» شناخته میشوند؛ از دیدگاه اهل سنت، محبت امام حسین نشانه ایمان و انزجار از او نشانه نفاق است.
مولوی ملازهی در پایان بیان کرد: امام حسین(ع) بهعنوان پیشوای زهد، شجاعت و عبادت مورد احترام قرار دارد.
سکوت در برابر فساد علنی حرام است
مولوی ترنجزر زین العابدین، امام جمعه اهل سنت چابهار در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین و حیاتیترین درس از قیام امام حسین(ع) برای عصر ما «فهم اولویتها در میدان تقابل حق و باطل» است؛ در دنیای معاصر، ما با فسادها و ظلمهای ساختاری روبهرو هستیم و حاکمان به شریعت کمتر توجه دارند.
وی ادامه داد: قیام امام حسین (ع) به ما آموخته است که نباید با سکوت خود، به گناه بزرگ «عادیسازی فساد» دامن بزنیم.
مولوی زین العابدین بیان کرد: یکی از مهمترین درسهای کربلا برای ما این است که اگر فساد علنی شد و حاکمیت فاسد در تلاش برای انحراف دین باشد، سکوت حرام است.
وی گفت: روش هوشمندانه امام حسین قابل تأمل است؛ ایشان ابتدا به روشنگری پرداخت و با نوشتن نامه، حجت را تمام کرد و پس از آن به میدان رفت؛ این نشاندهنده آن است که در عصر حاضر نیز ما موظف هستیم جهاد تبیین و روشنگری را مقدم بر هر اقدام عجولانه قرار دهیم.
امام جمعه اهل سنت چابهار تصریح کرد: دومین درسی که می توان از قیام امام حسین(ع) گرفت حفظ وحدت در عین اعتراض است؛ امام حسین(ع) علیه یک جریان منحرف در درون حکومت قیام کرد.
وی بیان کرد: امام حسین(ع) در سختترین لحظات نیز حرمت خانواده و یارانش را حفظ کرد؛ در این روزها که بنیان خانواده با تهاجم فرهنگی تهدید میشود، رفتار امام با حضرت زینب و اهل بیت(ع)، الگویی از صبر و استقامت خانوادگی در راه خداست.
مولوی ترنج زر اظهار داشت: وظیفه ما در قبال قیام امام حسین (ع)، در سه بعد معرفت، محبت و تبعیت عملی خلاصه میشود؛ تبعیت عملی یعنی در مقابله با فساد اقتصادی، اداری و اخلاقی جامعه خود، شجاعت حسینی داشته باشیم و از توان خود برای رفع آن استفاده کنیم.
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