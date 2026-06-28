فراخوان شعر «قند مکرر» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان شعر «قند مکرّر» با هدف پاسداشت زبان فارسی منتشر شد. بر اساس این فراخوان، عموم شاعران برای شرکت میتوانند اشعار خود را با موضوعات زبان فارسی و همبستگی ملّی، پاسداشت زبان فارسی، ظرفیتها و ظرافتهای زبان فارسی و زبان فارسی در گستره تاریخی ارسال کنند.
بخش ویژه این فراخوان شامل شعر طنز با محوریت ترویج «درستنویسی» است. علاقهمندان میتوانند ۱ تا ۵ شعر که پیشتر در جایی چاپ نشده باشد را در همه قالبهای شعری ارسال کنند. آثار ارسالی در دو بخش «شعر بزرگسال» و «شعر کودک و نوجوان» بررسی میشود.
شاعران میتوانند تا 24 مرداد ماه ۱۴۰۵ در نرمافزار «بله» و «تلگرام» آثار خود را به شناسةqandemokarrar @ ارسال کنند. اشعار برگزیده در مجموعهای مدون چاپ خواهد شد و از برگزیدگان تقدیر میشود. علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره 02191006363 داخلی 810 تماس بگیرند.
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