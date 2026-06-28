راز جنازه سوخته پس از ۷ ماه فاش شد؛ دستگیری عاملان قتل در عملیات پلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پلیس خراسان جنوبی؛ سرهنگ کاظم صادقی بیان کرد: در پی اعلام وقوع آتش سوزی خودرو در محورهای فرعی شهرستان درمیان در آذرماه سال گذشته، ماموران برای بررسی صحنه به آدرس اعلامی اعزام شده که در بازدید از محل، متوجه سوختن پیکر فردی به هویت معلوم در داخل خودرو گردیدند.

وی افزود: با گذشت ۷ ماه از کشف جسد سوخته در نهایت با بررسی سرنخ های موجود در صحنه و استفاده از تجهیزات نوین کشف جرم ماموران پلیس آگاهی در این رابطه ۲ نفر متهم را شناسائی کردند که در زمان وقوع آتش سوزی در محل حادثه حضور داشته اند.

سرهنگ صادقی بیان داشت: کارآگاهان پلیس آگاهی با هماهنگی مرجع قضائی متهمان به قتل را طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند که در بازجویی های اولیه منکر هرگونه بزه انتسابی شدند ولی با ارائه مستندات و شواهد موجود به قتل اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه متهمان دستگیر شده علت و انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کردند؛ خاطر نشان کرد:متهمان با خوراندن قرص خواب آور به مقتول در زمان مناسب نسبت به سوزاندن جسد و خودرو اقدام کردند که در این رابطه پرونده تشکیل و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.