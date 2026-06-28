کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از اواخر فردا سه شنبه و طی روز چهارشنبه با عبور موجی ناپایدار، شرایط افزایش ابر و رگبار پراکنده و رعد و برق در نیمه شمالی استان مهیا است.

وی ادامه داد: از امروز تا اواسط روز سه شنبه در سطح استان جو پایدار و آسمانی صاف تا کمی ابری پیش بینی می شود.

به گفته کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، از بعد از ظهر فردا دوشنبه تا پایان هفته در ساعات بعد از ظهر وزش باد به نسبت شدید تا شدید و در مناطق شرقی و شمالی استان گردوخاک محلی دور از انتظار نیست.

طهماسبی افزود: احتمال توفان گرد و خاک، کاهش شعاع دید و افت کیفیت هوا نیز در مناطق شمالی، شرقی و مرکزی اصفهان وجود دارد.

وی با بیان اینکه دما طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات به ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.