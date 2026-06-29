مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی عصر سه شنبه و اوایل روز چهارشنبه در نیمه شمالی استان اصفهان شرایط وقوع ناپایداری همرفتی بهصورت رگبار و رعدوبرق و تند باد لحظهای وجود دارد.
وی افزود: تا پایان هفته، آسمان استان صاف، در بعضی ساعات همراه با وزش باد به نسبت شدید و خیزش گردوخاک و کاهش شعاع دید و کاهش کیفیت هوا بهویژه در مناطق شمال، شرق و مرکز استان پیشبینی میشود.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: چوپانان با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای هفت درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان خواهند بود.
به گفته وی، دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز به ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.
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