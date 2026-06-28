به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره جایزه علمی افضلیپور صبح روز سهشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹:۳۰ در تالار دکتر سینایی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار خواهد شد و میزبان جمعی از استادان برجسته، برگزیدگان علمی، خیران آموزش عالی و مسئولان دانشگاهی خواهد بود.
بر اساس روال برگزاری این جایزه که هر سال به میزبانی یکی از دانشکدههای دانشگاه برگزار میشود، هجدهمین دوره با توجه به معرفی برگزیده کشوری رشته مهندسی مکانیک، به میزبانی دانشکده فنی و مهندسی برگزار خواهد شد.
جایزه افضلیپور از معتبرترین رویدادهای علمی و فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان است که با هدف بزرگداشت سرآمدان علمی، ترویج فرهنگ نیکوکاری در آموزش عالی و حمایت از استعدادهای برتر، هر سال با مشارکت جامعه دانشگاهی، خیّران و نیکاندیشان برگزار میشود.
در این آیین، علاوه بر تجلیل از استادان و سرآمدان علمی کشور، جوایزی در حوزههای علمی، فرهنگی، هنری، کارآفرینی و دانشگاهی به برگزیدگان اهدا میشود.
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