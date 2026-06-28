پایان ماجرای ناپدید شدن زن ۳۰ ساله با عملیات پلیس آگاهی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری روز یکشنبه اظهار کرد: چندی پیش پرونده‌ای مبنی بر ناپدید شدن زنی ۳۰ ساله در پی شکایت مادر وی از طریق کلانتری ۱۶۱ ابوذر، برای رسیدگی تخصصی به اداره چهارم پلیس آگاهی ارجاع شد و با توجه به حساسیت موضوع کارآگاهان بلافاصله تحقیقات خود را آغاز کردند.

وی افزود: مادر فرد ناپدید شده در اظهارات خود اعلام کرد دخترش بدون همراه داشتن تلفن همراه و کارت بانکی، به قصد عزیمت به محل کار از منزل خارج شده و پس از آن هیچ‌گونه اطلاعی از سرنوشت وی در دست نیست.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تصریح کرد: کارآگاهان ابتدا از سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط استعلام‌های لازم را انجام دادند و همزمان با انجام تحقیقات میدانی از همسایگان، دوستان و همکاران فرد فقدانی، دریافتند وی از مشکلات روحی و بیماری اعصاب و روان رنج می‌برد. بررسی‌های تخصصی همچنین نشان داد که او طی مدتی با فردی ناشناس در ارتباط بوده و در چند نوبت نیز با وی در نقاط مختلف شهر تهران ملاقات کرده است.

نثاری خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات مشخص شد فرد ناشناس با همکاری یکی از اتباع افغانستان، زن ناپدید شده را به عنوان مسافر سوار خودرو کرده و به مکانی نامعلوم منتقل کرده است. همچنین بررسی تماس‌های انجام‌شده نشان داد فرد فقدانی با استفاده از تلفن همراه یکی از مسافران با یکی از بستگان خود تماس گرفته که همین موضوع سرنخ مهمی را در اختیار کارآگاهان قرار داد.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت متهم اصلی که تبعه افغانستان و ۲۴ ساله بود، شناسایی شد. کارآگاهان پس از اخذ دستورات قضایی، صدور نیابت و اعزام تیم‌های عملیاتی به یکی از استان‌های همجوار تهران، تحقیقات نامحسوس خود را در محل‌های تردد و اختفای متهم آغاز کردند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی گفت: سرانجام کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی در عملیاتی غافلگیرانه موفق شدند با ورود به مخفیگاه متهم، وی و دو نفر دیگر از افراد حاضر در محل را دستگیر کنند. در بازرسی از محل نیز زن فقدانی که در بخشی از ویلا و پشت الوارها به‌صورت ماهرانه مخفی شده بود، پیدا و در سلامت از محل خارج شد. تمامی متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل شدند.

نثاری اظهار کرد: متهم در تحقیقات اعلام کرد از طریق یکی از آشنایان خود در حوالی محل کار زن فقدانی با وی آشنا شده و پس از چندین ملاقات، با وعده‌های دروغین مبنی بر خروج از کشور، عزیمت به ترکیه و تشکیل زندگی مشترک، او را فریب داده است. سپس با همکاری دو نفر از دوستانش، وی را به ویلایی در یکی از استان‌های همجوار تهران منتقل و به عنوان کارگر در آن محل مشغول به کار کرده بودند.

وی افزود: متهم همچنین به سوءاستفاده و آزار جسمی و جنسی از زن فقدانی در مدت نگهداری وی اعتراف کرد. پس از کشف این پرونده، زن جوان به خانواده‌اش تحویل داده شد و پرونده به همراه سه متهم برای ادامه رسیدگی و طی مراحل قانونی به شعبه نهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ امور جنایی تهران ارسال شده است. تحقیقات پلیس درباره ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد.