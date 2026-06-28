حسن رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای رفاه حال زائران و شرکت کنندگان در مراسم باشکوه وداع و تشییع قائد شهید امت، تمامی ۲۳ مجتمع خدماتی-رفاهی در محورهای مواصلاتی استان با آمادگی کامل، خدمات مورد نیاز مسافران را ارائه خواهند کرد.
وی افزود: این مجتمعها با فراهم کردن امکانات رفاهی، خدماتی و بهداشتی، نقش مؤثری در افزایش ایمنی سفر، استراحت رانندگان و کاهش خستگی مسیر ایفا میکنند و زمینه سازی برای سفری ایمن و همراه با آرامش را برای زائران فراهم میآورند.
رجبی همچنین تصریح کرد: به منظور حفظ کیفیت خدمات و رضایتمندی مسافران، تیمهای نظارتی ادارهکل راهداری با همکاری دستگاههای مرتبط، بهصورت مستمر عملکرد مجتمعها، وضعیت بهداشت، تأمین اقلام مورد نیاز و نحوه خدمترسانی به مسافران را رصد و پایش خواهند کرد تا هیچ گونه نقصی در ارائه خدمات به زائران رخ ندهد.
نظر شما