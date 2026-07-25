حسن رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشدید نظارت بر مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی این استان در آستانه اربعین حسینی خبر داد و با اشاره به اهمیت نقش این مجتمع‌ها در تأمین رفاه و آسایش زائران، اظهار کرد: بازدیدهای مستمر و هدفمندی از مجتمع‌های خدماتی رفاهی در حال انجام است تا کیفیت خدمات ارتقا یافته و رضایتمندی مسافران افزایش یابد.

وی افزود: در این بازدیدها، وضعیت بهداشت عمومی، کیفیت خدمات، امکانات رفاهی، نمازخانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی و فضای استراحت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورت مشاهده هرگونه نقص یا مورد قابل بهبود، تذکرات لازم برای رفع آن‌ها در کوتاه‌ترین زمان ارائه خواهد شد.

معاون راهداری گیلان با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) یک مسئولیت ملی و فرهنگی است، تصریح کرد: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان با همکاری بهره‌برداران مجتمع‌های خدماتی رفاهی، تمام توان خود را برای ارائه خدمات مطلوب، ایمن و در شأن زائران به کار گرفته است.

رجبی در پایان تصریح کرد: امید است با تداوم این نظارت‌ها و همکاری مناسب بهره‌برداران، زائران اربعین در مسیر تردد خود از خدمات باکیفیت، محیطی پاکیزه و امکانات مناسب بهره‌مند شوند و سفری ایمن و همراه با آرامش را تجربه کنند.