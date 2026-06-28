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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

پزشکیان: دولت همه ظرفیت‌ها را برای کاهش مشکلات مردم به کار گرفته است

پزشکیان: دولت همه ظرفیت‌ها را برای کاهش مشکلات مردم به کار گرفته است

قم- رئیس‌جمهور با تأکید بر عزم دولت برای کاهش مشکلات معیشتی و ارتقای رفاه عمومی، گفت: همه ظرفیت‌ها و امکانات کشور برای خدمت‌رسانی به مردم به کار گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود پزشکیان در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهر مقدس قم، با حضرت آیت‌الله سبحانی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس‌جمهور در این دیدار با تشریح اقدامات و برنامه‌های دولت در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک، به ویژه مدیریت کشور در جریان جنگ اخیر، اظهار داشت: آنچه در این مقطع حساس حاصل شد، پیش از هر چیز از الطاف الهی و همراهی مردم بود. دولت در تمام مدت تلاش کرد ضمن حفظ پایداری خدمات عمومی، شرایط به گونه‌ای مدیریت شود که مردم کمترین آثار و تبعات ناشی از جنگ را احساس کنند و روند زندگی عادی جامعه دچار اختلال نشود.

دکتر پزشکیان با اشاره به نقش راهبردی هدایت‌ها و پشتیبانی‌های رهبر معظم انقلاب در مدیریت شرایط کشور افزود: یکی از اقدامات مؤثر در این دوره، تفویض اختیارات و افزایش سطح تصمیم‌گیری در استان‌ها بود که امکان واکنش سریع و متناسب با شرایط محلی را فراهم کرد. نتایج این رویکرد در جریان جنگ اخیر به خوبی نمایان شد و تمرکززدایی مدیریتی توانست در تأمین نیازهای مردم و حفظ کارآمدی نظام اجرایی کشور نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه عدالت آموزشی، توسعه عدالت در نظام سلامت و گسترش دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی، تصریح کرد: دولت همزمان با پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای، بر تقویت مشارکت‌های مردمی نیز تأکید دارد. در همین چارچوب، رویکرد مسجدمحوری و تبدیل مساجد به کانون‌های مدیریت محلی، اجتماعی و فرهنگی در دستور کار قرار گرفته است.

دکتر پزشکیان افزود: اعتقاد داریم اگر مساجد به جایگاه تاریخی و اجتماعی خود بازگردند، بخش قابل توجهی از مسایل و آسیب‌های اجتماعی قابل مدیریت خواهد بود. مساجد از ظرفیت عظیمی برای تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه فرهنگی، حمایت از اقشار محروم و ساماندهی مشارکت‌های مردمی برخوردار هستند.

رئیس جمهور در ادامه با مرور روند تحولات سیاسی و دیپلماتیک منجر به پایان جنگ، اظهار داشت: در این مسیر اقدامات و رایزنی‌های گسترده‌ای با هماهنگی کامل میان ارکان مختلف حاکمیت انجام شد و در نهایت طرف مقابل ناگزیر به‌پذیرش شروط جمهوری اسلامی ایران گردید.

رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها برای اخلال در روند توافقات صورت‌گرفته، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی محافل و جریان‌ها همچنان در پی ایجاد تنش و استمرار درگیری‌ها هستند و تلاش می‌کنند کشور را با چالش‌های جدید مواجه سازند، اما رویکرد دولت همواره مبتنی بر تأمین منافع ملی، حفظ اقتدار کشور و صیانت از امنیت و آرامش مردم بوده است.

دکتر پزشکیان با تأکید بر جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی افزود: امروز کشور به برکت حضور مردم در صحنه، فداکاری نیروهای مسلح و تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه مدیران و خدمتگزاران نظام، از موقعیت و جایگاهی ممتاز برخوردار است. دولت نیز با وجود چالش‌ها و محدودیت‌های موجود، تمام ظرفیت‌ها و امکانات کشور را برای کاهش مشکلات مردم و ارتقای سطح رفاه عمومی به کار گرفته است.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: بخش مهمی از موفقیت کشور در عبور از شرایط اخیر، حاصل آمادگی‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات پیشینی بود و اگر این آمادگی‌ها وجود نداشت، کشور با مشکلات و دشواری‌های بیشتری مواجه می‌شد.

دکتر پزشکیان همچنین با اشاره به آثار علمی و پژوهشی آیت‌الله العظمی سبحانی گفت: کتاب «فروغ ابدیت» را چندین بار مطالعه کرده‌ام و این اثر ارزشمند همواره یکی از منابع و مراجع ذهنی من در حوزه تاریخ اسلام، سیره نبوی و معارف دینی بوده است.

کد مطلب 6873348
مهدی بخشی سورکی

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