به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود پزشکیان در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهر مقدس قم، با حضرت آیت‌الله سبحانی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفت‌وگو کرد.



رئیس‌جمهور در این دیدار با تشریح اقدامات و برنامه‌های دولت در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک، به ویژه مدیریت کشور در جریان جنگ اخیر، اظهار داشت: آنچه در این مقطع حساس حاصل شد، پیش از هر چیز از الطاف الهی و همراهی مردم بود. دولت در تمام مدت تلاش کرد ضمن حفظ پایداری خدمات عمومی، شرایط به گونه‌ای مدیریت شود که مردم کمترین آثار و تبعات ناشی از جنگ را احساس کنند و روند زندگی عادی جامعه دچار اختلال نشود.



دکتر پزشکیان با اشاره به نقش راهبردی هدایت‌ها و پشتیبانی‌های رهبر معظم انقلاب در مدیریت شرایط کشور افزود: یکی از اقدامات مؤثر در این دوره، تفویض اختیارات و افزایش سطح تصمیم‌گیری در استان‌ها بود که امکان واکنش سریع و متناسب با شرایط محلی را فراهم کرد. نتایج این رویکرد در جریان جنگ اخیر به خوبی نمایان شد و تمرکززدایی مدیریتی توانست در تأمین نیازهای مردم و حفظ کارآمدی نظام اجرایی کشور نقش مؤثری ایفا کند.



رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه عدالت آموزشی، توسعه عدالت در نظام سلامت و گسترش دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی، تصریح کرد: دولت همزمان با پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای، بر تقویت مشارکت‌های مردمی نیز تأکید دارد. در همین چارچوب، رویکرد مسجدمحوری و تبدیل مساجد به کانون‌های مدیریت محلی، اجتماعی و فرهنگی در دستور کار قرار گرفته است.



دکتر پزشکیان افزود: اعتقاد داریم اگر مساجد به جایگاه تاریخی و اجتماعی خود بازگردند، بخش قابل توجهی از مسایل و آسیب‌های اجتماعی قابل مدیریت خواهد بود. مساجد از ظرفیت عظیمی برای تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه فرهنگی، حمایت از اقشار محروم و ساماندهی مشارکت‌های مردمی برخوردار هستند.



رئیس جمهور در ادامه با مرور روند تحولات سیاسی و دیپلماتیک منجر به پایان جنگ، اظهار داشت: در این مسیر اقدامات و رایزنی‌های گسترده‌ای با هماهنگی کامل میان ارکان مختلف حاکمیت انجام شد و در نهایت طرف مقابل ناگزیر به‌پذیرش شروط جمهوری اسلامی ایران گردید.



رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها برای اخلال در روند توافقات صورت‌گرفته، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی محافل و جریان‌ها همچنان در پی ایجاد تنش و استمرار درگیری‌ها هستند و تلاش می‌کنند کشور را با چالش‌های جدید مواجه سازند، اما رویکرد دولت همواره مبتنی بر تأمین منافع ملی، حفظ اقتدار کشور و صیانت از امنیت و آرامش مردم بوده است.



دکتر پزشکیان با تأکید بر جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی افزود: امروز کشور به برکت حضور مردم در صحنه، فداکاری نیروهای مسلح و تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه مدیران و خدمتگزاران نظام، از موقعیت و جایگاهی ممتاز برخوردار است. دولت نیز با وجود چالش‌ها و محدودیت‌های موجود، تمام ظرفیت‌ها و امکانات کشور را برای کاهش مشکلات مردم و ارتقای سطح رفاه عمومی به کار گرفته است.



رئیس‌جمهور تصریح کرد: بخش مهمی از موفقیت کشور در عبور از شرایط اخیر، حاصل آمادگی‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات پیشینی بود و اگر این آمادگی‌ها وجود نداشت، کشور با مشکلات و دشواری‌های بیشتری مواجه می‌شد.



دکتر پزشکیان همچنین با اشاره به آثار علمی و پژوهشی آیت‌الله العظمی سبحانی گفت: کتاب «فروغ ابدیت» را چندین بار مطالعه کرده‌ام و این اثر ارزشمند همواره یکی از منابع و مراجع ذهنی من در حوزه تاریخ اسلام، سیره نبوی و معارف دینی بوده است.