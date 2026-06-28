احسان امیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز برداشت گیلاس در باغهای شهرستان صحنه خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته حدود ۶ هزار تن گیلاس در این شهرستان تولید شد و امسال با توجه به شرایط مناسب باغها، پیشبینی میشود میزان تولید به ۸ تا ۸ هزار و ۵۰۰ تن برسد.
وی با اشاره به مهمترین ارقام گیلاس تولیدی شهرستان افزود: ارقام «تکدانه»، «حاجیوسفی» و «مشهدی» از شناختهشدهترین ارقام گیلاس صحنه هستند که به دلیل کیفیت مطلوب، سهم قابل توجهی در تولید این محصول دارند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان صحنه با بیان اینکه گیلاس تولیدی این منطقه علاوه بر تأمین بازارهای داخلی، به خارج از کشور نیز صادر میشود، تصریح کرد: این محصول به استانهای تهران، اصفهان و استانهای همجوار ارسال میشود و بخشی از آن نیز راهی کشورهای حاشیه خلیج فارس میشود.
امیرخانی با اشاره به جایگاه ایران در تولید گیلاس خاطرنشان کرد: ایران پس از ترکیه و آمریکا، سومین تولیدکننده گیلاس جهان است و در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه نیز جایگاه نخست را در تولید این محصول دارد.
وی با تأکید بر لزوم توسعه زیرساختهای نگهداری محصولات باغی گفت: گیلاس محصولی تازهخوری و حساس است و از زمان برداشت تا عرضه در بازار نیازمند مراقبت ویژه است، از این رو ایجاد سردخانههای کوچک و کانکسی میتواند نقش مؤثری در حفظ کیفیت محصول و کاهش ضایعات داشته باشد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان صحنه با اشاره به ظرفیتهای باغی این شهرستان افزود: صحنه دارای ۶۰۰ هکتار باغ گیلاس و ۴۰۰ هکتار باغ آلبالو است و توسعه صنایع تبدیلی میتواند علاوه بر کاهش هدررفت محصول، زمینه ایجاد اشتغال و تولید فرآوردههای متنوع باغی را فراهم کند.
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