فیض قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برداشت محصول گیلاس در استان کرمانشاه از ابتدای خردادماه آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود در فصل جاری حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن محصول از باغات استان برداشت شود.

وی با اشاره به سطح زیر کشت این محصول در استان افزود: در حال حاضر ۸۴۸ هکتار از اراضی باغی کرمانشاه به کشت گیلاس اختصاص دارد که از این میزان ۷۱۰ هکتار باغ بارور و مثمر است و در چرخه تولید قرار دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه شهرستان صحنه را مهم‌ترین مرکز تولید گیلاس در استان معرفی کرد و گفت: از مجموع تولید پیش‌بینی شده، حدود هشت هزار تن مربوط به شهرستان صحنه است که سهمی حدود ۷۶ درصدی از تولید استان را به خود اختصاص داده است.

قربانی ادامه داد: شهرستان صحنه با ۴۷۷ هکتار باغ گیلاس، شامل ۴۳۵ هکتار باغ بارور، جایگاه نخست تولید این محصول در استان را در اختیار دارد و پس از آن شهرستان کنگاور با ۱۲۱ هکتار باغ گیلاس در رتبه دوم قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه شرایط اقلیمی استان برای تولید گیلاس مناسب است، تصریح کرد: میانگین عملکرد باغات گیلاس استان حدود ۱۵ تن در هر هکتار برآورد می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب این محصول در کرمانشاه است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه درباره ارقام کشت شده نیز گفت: ارقام «تک‌دانه»، «زرد دانشکده» و رقم بومی از مهم‌ترین و رایج‌ترین ارقام گیلاس در باغات استان هستند که به دلیل کیفیت مطلوب و بازارپسندی، مورد استقبال باغداران قرار دارند.

قربانی در پایان با اشاره به اهمیت توسعه باغات گیلاس در استان خاطرنشان کرد: این محصول علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، نقش مهمی در درآمدزایی باغداران و رونق اقتصادی مناطق تولیدکننده دارد و توسعه باغات استاندارد و افزایش بهره‌وری در دستور کار بخش باغبانی قرار دارد.