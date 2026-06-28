جزئیات آزمون ارزیابی علمی متقاضیان انتقال رشته فیزیوتراپی از خارج

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون ارزیابی علمی دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل از ۱۰ مردادماه آغاز می شود. این آزمون روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ در تهران برگزار می شود.



ثبت نام داوطلبان در آزمون ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی رشته فیزیوتراپی خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل از ساعت ۱۲ روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ آغاز می شود و تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ادامه خواهد داشت.



این آزمون ویژه دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور است که از اول ژانویه ۲۰۱۹ به بعد تحصیل خود را آغاز کرده‌اند و مشمول آیین‌نامه انتقال به دانشگاه‌های داخل هستند. متقاضیان باید پیش از ثبت‌نام اینترنتی، درخواست انتقال و مدارک خود را در سامانه انتقال دانشجویان خارج به داخل ثبت و بارگذاری کنند و تنها در صورت تأیید پرونده، مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون خواهند بود.



کارت ورود به جلسه از ساعت ۱۲ روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ منتشر خواهد شد و آزمون در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران برگزار می‌شود. داوطلبان باید در روز آزمون، پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی یا شناسنامه را همراه داشته باشند؛ در غیر این صورت از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.



براساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، قبولی در این آزمون به منزله موافقت با انتقال به دانشگاه‌های داخل نیست و صرفاً یکی از مراحل بررسی پرونده متقاضیان در شورای انتقال محسوب می‌شود.