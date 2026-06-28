قالیباف: با جدیت پیگیر خاتمه جنگ در لبنان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تلفنی با نبیه بری رئیس مجلس لبنان با تاکید بر این موضوع که در گفتگوهای هفته گذشته در سوئیس یکی از مهمترین موضوعات بحث پایان جنگ در لبنان و حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور بود، اظهار کرد: این مسئله جزء مهمی از بند اول تفاهم نامه اسلام آباد بین ایران و آمریکا است که در گفتگوهای سوئیس پس از اشاره جدی هیئت مذاکره کننده ایران به موارد نقض این ماده مقرر شد یک واحد کنترل منازعه بین ایران، آمریکا و لبنان تشکیل شود و این واحد روند اجرای این ماده در لبنان را پیگیری کند.

قالیباف تاکید کرد: هدف ما خاتمه جنگ در لبنان، بازگشت آورگان به خانه و کاشانه خود و رفع اشغالگری و خروج رژیم صهیونیستی از سرزمین لبنان است و ما با جدیت پیگیر این موضوع هستیم.

در ادامه این گفتگو نبیه بری با تشکر از مواضع جمهوری اسلامی ایران و هیئت مذاکره کننده ایران، افزود: آنچه شما در سوئیس پیگیری کردید در جهت منافع مردم لبنان است اما دشمن صهیونیستی تلاش می کند موضوع اعاده حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان در چارچوب تفاهم اسلام‌آباد را از طریق دیگری دور بزند.

تفاهم واشنگتن بین لبنان و رژیم صهیونیستی یک توطئه و فتنه است

رئیس مجلس لبنان به تفاهم واشنگتن بین لبنان و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود: این یک توطئه و فتنه است و امام علی(ع) می فرمایند فتنه بدتر از قتل است.

همچنین دو طرف در این تماس تلفنی بر برگزاری سریع‌تر نشست «واحد کنترل منازعه» برای کنترل و خاتمه جنگ در لبنان تاکید کردند.