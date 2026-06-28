وام یک میلیارد دلاری بانک بریکس برای آفریقای جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، هیئت مدیره بانک توسعه جدید (NDB) با اعطای وامی تا سقف یک میلیارد دلار به آفریقای جنوبی برای اجرای برنامه نوسازی زیرساخت‌های خدمات شهری در کلان‌شهرهای این کشور موافقت کرد.

این برنامه ۸ کلان‌شهر از جمله کیپ‌تاون، ژوهانسبورگ و تشوانه را دربرمی‌گیرد و منابع مالی آن صرف توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب، تأمین برق و بهبود سامانه مدیریت پسماند شهری خواهد شد.

بر اساس این گزارش، اجرای این طرح ضمن ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، به بهبود فضای کسب‌وکار نیز کمک می‌کند و در راستای اهداف برنامه توسعه ملی آفریقای جنوبی تا سال ۲۰۳۰ و همچنین اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، به ویژه ایجاد شهرها و جوامع پایدار، قرار دارد.

این تصمیم در نشست هیئت مدیره بانک توسعه جدید در مقر این بانک در شهر شانگهای اتخاذ شد. اعضای هیئت مدیره همچنین آغاز فرآیندهای اولیه تأمین تجهیزات برای پروژه احداث خط جدید متروی شهر لاکنو در ایالت اوتار پرادش هند را نیز تصویب کردند.

این پروژه شامل ساخت خط مترویی به طول ۱۱.۲ کیلومتر با ۱۲ ایستگاه است و امکان مشارکت شرکت‌های کشورهای غیرعضو بانک توسعه جدید نیز در فرآیند تأمین تجهیزات آن فراهم خواهد بود.

در این نشست، صورت‌های مالی ۳ ماهه نخست سال ۲۰۲۶ بانک، نسخه بازنگری‌شده سیاست مدیریت ریسک و همچنین سبد پروژه‌های پیشنهادی سال جاری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. هیئت مدیره همچنین گزارش‌های ارزیابی پروژه حمل‌ونقل سریع منطقه‌ای در هند و مجموعه پروژه‌های این بانک در چین را بررسی کرد.

از دیگر محورهای این نشست، روند گسترش اعضای بانک توسعه جدید بود که طی آن هیئت مدیره از عضویت رسمی ازبکستان به عنوان جدیدترین عضو این بانک استقبال کرد.

اعضای هیئت مدیره همچنین پیشنهادهایی را برای تدوین راهبرد 5 ساله جدید بانک در دوره ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ ارائه کردند.

بانک توسعه جدید در سال ۲۰۱۵ به ابتکار کشورهای بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی با هدف تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در اقتصادهای نوظهور تأسیس شد. این بانک تاکنون ۱۳۹ پروژه به ارزش نزدیک به ۴۳ میلیارد دلار را تصویب کرده و از سال ۲۰۲۱ نیز روند پذیرش اعضای جدید غیرمؤسس را آغاز کرده است.