به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری هفته مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به سه محور اصلی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: این محورها شامل «کاهش تقاضا»، «مقابله با عرضه» و «درمان و بازتوانی معتادان» است.

وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، ایران حدود ۵۰ درصد مواد مخدر تولیدی جهان را کشف می‌کند. همچنین ۴۰ درصد زندانیان به صورت مستقیم و ۴۰ درصد دیگر به صورت غیرمستقیم با جرائم مرتبط با مواد مخدر درگیر هستند و بخش عمده‌ای از احکام اعدام نیز در این حوزه صادر می‌شود.

موسوی با بیان اینکه در حوزه درمان و ترک اعتیاد اقدامات قابل توجهی انجام شده است، گفت: با وجود این تلاش‌ها، آمار مصرف‌کنندگان همچنان بالاست زیرا در بخش کاهش تقاضا آن‌طور که باید موفق عمل نکرده‌ایم.

الگوی موفق ایسلند در پیشگیری فرهنگی

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به تجربه موفق کشور ایسلند، ادامه داد: این کشور حدود ۲۰ سال پیش با بحران مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان مواجه بود، اما با تمرکز بر برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و پیشگیرانه و بدون تکیه بر اقدامات قضایی سختگیرانه یا افزایش هزینه‌های درمان، توانست به شکل چشمگیری گرایش به مواد را کاهش دهد.

وی با تأکید بر اینکه سن گرایش به اعتیاد عمدتاً زیر ۲۳ سال است، گفت: به همین دلیل آموزش‌های پیشگیرانه باید از مدارس آغاز شود. تقویت مهارت «نه گفتن»، افزایش جرأت و اعتماد به نفس و توان مقاومت در برابر فشار همسالان، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری است.

موسوی افزود: بسیاری از نوجوانان نه از روی تمایل شخصی، بلکه به دلیل رودربایستی و فشار دوستان به سمت مصرف مواد مخدر یا دخانیات کشیده می‌شوند. اگر تمرکز بیشتری بر کاهش تقاضا و اقدامات فرهنگی داشتیم، نتایج بهتری حاصل می‌شد هرچند این اقدامات عمدتاً در بلندمدت اثرگذار هستند.

لزوم حمایت پس از درمان و توجه به کودکان در معرض خطر

وی با تأکید بر حمایت از بهبودیافتگان، اظهار کرد: فرآیند درمان با ترک اعتیاد تمام نمی‌شود و فرد نباید پس از دوره درمان رها شود، زیرا احتمال بازگشت به مصرف در سال اول بسیار بالاست.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری خواستار توجه ویژه به دانش‌آموزانی شد که والدینشان معتاد یا فروشنده مواد مخدر هستند و گفت: کودکانی که در محیط‌های آلوده به مصرف یا قاچاق مواد زندگی می‌کنند، بیش از سایر همسالان در معرض خطر قرار دارند و باید در اولویت برنامه‌های پیشگیرانه باشند.

موسوی در پایان با انتقاد از برخی خلأهای قانونی موجود، افزود: قوانین مربوط به مصادره اموال قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر از بازدارندگی کافی برخوردار نیست و لازم است با مطالبه‌گری جدی نسبت به اصلاح این قوانین اقدام شود.