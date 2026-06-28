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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

هشدار سطح زرد دریایی در استان بوشهر صادر شد

هشدار سطح زرد دریایی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از تناوب وزش باد متوسط تا نسبتا شدید شمالی و صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبرداد و افزود: زمان شروع این هشدار ظهر دوشنبه ( ۸ تیرماه) و پایان آن سه شنبه( ۹تیرماه) خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اظهار کرد: وزش باد متوسط تا نسبتا شدید شمال غربی (گاهی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا ( ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر ، در فراساحل تا ۱۸۰ سانتیمتر) از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار به تناوب سواحل و فراساحل استان بوشهر ( بویژه سواحل و فراساحل جنوبی ) خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیراز اثرات این مخاطره است.

وی گفت: احتیاط در ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

کد مطلب 6873023

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