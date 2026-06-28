علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی نقشه‌های هواشناسی، تا پایان هفته جاری شرایط جوی در استان کرمانشاه پایدار خواهد بود و آسمان در بیشتر ساعات صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت، وزش باد به‌صورت متناوب در نقاط مختلف استان رخ خواهد داد، اما پدیده جوی قابل توجه دیگری برای استان پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت دمای هوا گفت: امروز میانگین دمای هوا در اغلب مناطق استان نسبت به روز گذشته تغییر محسوسی نخواهد داشت و شرایط دمایی تقریباً ثابت خواهد بود.

زورآوند ادامه داد: از روز دوشنبه روند افزایش دما آغاز می‌شود و این افزایش به‌صورت تدریجی تا پایان هفته ادامه خواهد داشت، به‌گونه‌ای که در بیشتر نقاط استان شاهد گرم‌تر شدن هوا خواهیم بود.

وی در پایان از شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، خواست با توجه به روند افزایشی دما در روزهای آینده، توصیه‌های لازم برای مدیریت مصرف آب و برق و همچنین مراقبت‌های لازم در برابر گرمای هوا را مدنظر قرار دهند.