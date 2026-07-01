میزبانی «زائرشهر» بوستان ولایت از زائران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، نوید خاصه‌باف، در حاشیه بازدید از روند آماده‌سازی «زائرشهر» در ضلع جنوبی بوستان ولایت با تأکید بر اهتمام ویژه مدیریت شهری برای ارائه خدمات شایسته به زائران، اظهار کرد: با هدف میزبانی مطلوب از دلدادگان و شرکت‌کنندگان در مراسم وداع، زیرساخت‌های لازم برای اسکان موقت در این زائرشهر پیش‌بینی شده است.

وی در تشریح امکانات رفاهی و فرهنگی این مجموعه افزود: در این زائرشهر، چادرهای اقامتی تعبیه شده و برای رفاه حال زائران، توزیع سه وعده غذا در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران ادامه داد: علاوه بر خدمات اسکان و پذیرایی، فضای ویژه‌ای برای کودکان و نوجوانان و برنامه‌های فرهنگی در نظر گرفته شده است؛ همچنین از ساعت ۱۷ تا ۲۰ هر روز، برنامه‌های فاخر فرهنگی شامل مداحی، سخنرانی و آیین‌های مذهبی برای زائران برگزار خواهد شد.

خاصه‌باف در پایان با اشاره به انسجام و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم، افزود: خوشبختانه هماهنگی‌های بین‌سازمانی بسیار مطلوبی جهت خدمت‌رسانی به زائران صورت گرفته که جای تقدیر دارد.

پذیرش زائران تا روز سه‌شنبه ادامه دارد

در ادامه این بازدید، حسین نظری، مدیرعامل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران نیز با بیان اینکه زائرشهر ضلع جنوبی بوستان ولایت به‌ عنوان نخستین نقطه ورودی زائران در جنوب تهران ایفای نقش می‌کند، گفت: ما در این مجموعه افتخار خدمات‌رسانی به زائران از سراسر کشور، به‌ویژه میهمانان استان آذربایجان شرقی را داریم که تاکنون تعداد زیادی از هموطنان ساکن این استان برای حضور در مراسم در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به بازه زمانی میزبانی و الزامات ایمنی این مجموعه، تأکید کرد: پذیرش زائران از روز جمعه آغاز شده و تا سه‌شنبه ادامه خواهد داشت. همچنین جهت حفظ سلامت و امنیت میهمانان و جلوگیری از هرگونه حادثه احتمالی، ارزیابی‌های ریسک و بازدیدهای مستمر HSE به‌صورت لحظه‌ای در حال انجام است.

تجهیز و آماده‌سازی زائرشهر ضلع جنوبی بوستان ولایت با همت سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی و پشتیبانی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران در حال انجام است.