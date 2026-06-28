به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر رضایی شامگاه دوشنبه در جلسه هماهنگی تشییع پیکر مطهر امام خامنهای (ره) شهرستان گلپایگان با تأکید بر اهمیت تاریخی این مراسم، اظهار کرد: همه دستگاههای اجرایی، نهادها، شهرداریها، دهیاریها، اصناف و خیران موظف هستند با بهکارگیری تمامی ظرفیتها، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و توان خود برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم و اعزام گسترده مردم پای کار باشند.
وی با بیان اینکه هیچگونه کوتاهی و خساست در این مسیر پذیرفته نیست، افزود: حمایت از اعزام زائران، برپایی موکبها، پشتیبانی و خدماترسانی باید با تمام توان انجام شود و در صورت بروز هرگونه مشکل، فرمانداری مسئولیت هماهنگی و پشتیبانی را بر عهده خواهد داشت.
فرماندار گلپایگان با تأکید بر لزوم حفظ ایمنی کاروانها تصریح کرد: برای هر اتوبوس اعزامی نیروی امدادی پیشبینی شود و شبکه بهداشت نیز با اعزام آمبولانس و ارائه توصیههای پزشکی، خدمات لازم را به زائران ارائه کند. همچنین ثبتنام، پوشش بیمهای، اطلاعرسانی دقیق درباره زمان حرکت، اسکان و بازگشت کاروانها و تشکیل پویش «همسفر داغدار» برای ساماندهی سفرهای شخصی باید بهصورت منسجم دنبال شود.
رضایی مستندسازی فعالیتها و انعکاس اقدامات انجامشده را ضروری دانست و گفت: اطلاعرسانی دقیق و بهموقع از اعزامها، کمکهای مردمی و فعالیت دستگاهها ضمن ایجاد شور و امید در جامعه، زمینه مشارکت بیشتر مردم را فراهم میکند.
وی همچنین نقش دستگاههای فرهنگی، علما و آموزش و پرورش را در تبیین اهمیت این مراسم و دعوت عمومی مردم مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد با تأمین بخشی از هزینههای حملونقل، زمینه حضور حداکثری مردم در این مراسم فراهم شود.
فرماندار گلپایگان با دعوت از همه اقشار برای حضور گسترده در این رویداد گفت: امروز زمان استفاده از همه ظرفیتها برای خدمت و همراهی است و همه باید با احساس مسئولیت و همدلی، سهم خود را در برگزاری باشکوه این مراسم تاریخی ایفا کنند.
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