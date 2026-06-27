ادعای نتانیاهو: دولت بیروت با حضور ما در جنوب لبنان موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: اسرائیل و لبنان بر سر ایجاد دو منطقه امنیتی برای اجرای آزمایشی طرح خلع سلاح حزبالله به توافق رسیدهاند.
نتانیاهو موافقت دولت بیروت با اشغال لبنان را فاش کرد و گفت: آمریکا و لبنان با ادامه حضور ما در منطقه امنیتی جنوب لبنان موافقت کردهاند.
وی در ادامه ادعاهای خود افزود: به چارچوب توافقی دست یافتهایم که میتواند به پایان دادن به درگیری با لبنان منجر شود.
نتانیاهو مدعی شد: این توافق به دنبال ضرباتی حاصل شده که به حزبالله وارد شد.
وی در ادامه رجزخوانی علیه مقاومت لبنان ادعا کرد: به تخریب زیرساختهای حزبالله در جنوب لبنان ادامه میدهیم و هنوز مأموریتهای زیادی باقی مانده است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی که برای توثف حملات حزب الله دست به دامن آمریکا شده است، در ادامه ادعا کرد: حدود ۹۰ درصد از زرادخانه موشکی حزبالله را از بین بردهایم.
وی افزود: کنترل منطقه شقیف در جنوب لبنان را در اختیار داریم و در آنجا باقی خواهیم ماند.
نتانیاهو مدعی شد: به نیروهای اسرائیل تأکید کردهام برای مقابله با هرگونه تهدید در لبنان، آزادی عمل داشته باشند.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه ادعاهایش افزود: با هرگونه اقدام برای تحمیل خروج نیروهای اسرائیل از لبنان مخالفت کردم و اکنون واشنگتن و بیروت به تهران میگویند این موضوع به آنها ارتباطی ندارد.
وی با دستاوردسازی برای خود مدعی شد: توافق با لبنان میتواند به توافق صلح تبدیل شود.
نتانیاهو مدعی شد: این توافق، قدرت اسرائیل و لبنان را تقویت و قدرت ایران و حزبالله را تضعیف میکند.
وی از خوش رقصی دولت بیروت برای تلآویو قدردانی کرد و از دولت لبنان به خاطر آنچه شجاعت خواند، تشکر کرد.
نتانیاهو مدعی شد: توافقهای دیگری نیز بهزودی در چارچوب برنامه تغییر چهره منطقه حاصل خواهد شد.
وی با طرح این ادعا که «مأموریت ما هنوز پایان نیافته»، به آسیب پذیری این رژیم اعتراف کرد و و گفت: پهپادهای انتحاری حزب الله همچنان یکی از چالشهای اصلی ما هستند.
وی به ادعاهایش ادامه داد و افزود:عملیات علیه هرگونه تهدید فوری در لبنان ادامه دارد و روز گذشته هفت عضو حزبالله را در منزلی دور از محل استقرار نیروهای خود هدف قرار دادیم.
نتانیاهو مدعی شد: دولت لبنان با امضای این توافق، عملاً به ایران و حزبالله میگوید لبنان را ترک کنند و در امور آن دخالت نکنند.
وی گفت: روند خروج از مناطق آزمایشی در روستاهای زوطر غربی و فرون در جنوب لبنان را آغاز خواهیم کرد.
نتانیاهو درباره غزه نیز مدعی شد: به کنترل حدود ۷۰ درصد نوار غزه نزدیک شدهایم و حماس را در محاصره قرار دادهایم.
در سایه بی تحرکی دولت بیروت، نتانیاهو گفت: هر زمان لازم باشد وارد لبنان خواهیم شد و با قدرت اقدام خواهیم کرد.
نتانیاهو مدعی شد: دولت لبنان برای نخستین بار به ایران و حزبالله میگوید خواهان صلح با اسرائیل است و این یک تحول اساسی است.
نخست وزیر رژیم اسرائیل اعلام کرد: در توافق ایران و آمریکا طرف مذاکره نبودیم، اما منافع خود را در این زمینه با واشنگتن مطرح خواهیم کرد.
نتانیاهو در ادامه رویکرد ضد فلسطینی اش گفت: در هیچ کابینهای که در آینده تشکیل دهم، جایی برای راهکار تشکیل دو دولتی وجود نخواهد داشت.
نتانیاهو در پایان افزود: هیئتی را به واشنگتن اعزام خواهم کرد تا دیدگاهها و ملاحظات امنیتی اسرائیل درباره پرونده هستهای ایران را ارائه کند.
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