https://mehrnews.com/x3cskb ۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۴ کد مطلب 6874806 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۴ رجزخوانی همراه با شور حماسی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه کرمانشاه- صد و بیست و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با رجزخوانی و شور حماسی همراه شد. دریافت 24 MB کد مطلب 6874806 کپی شد مطالب مرتبط صد و بیست و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه عزاداری مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه همزمان با ایام محرم رجزخوانی در اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و بیستمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه یکصد و نوزدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
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