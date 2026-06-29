  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۴

رجزخوانی همراه با شور حماسی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

رجزخوانی همراه با شور حماسی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

کرمانشاه- صد و بیست و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با رجزخوانی و شور حماسی همراه شد.

دریافت 24 MB
کد مطلب 6874806

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها