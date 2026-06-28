ادعای اکسیوس: واشنگتن و تهران بر سر توقف حملات به توافق رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که ایران و آمریکا بر سر توقف حملات متقابل و برگزاری نشست در هفته جاری به توافق رسیدند.
بنا به ادعای این مقام آمریکایی، ایران و آمریکا روز سهشنبه آینده در شهر دوحه برای حلوفصل اختلافات مربوط به تنگه هرمز نشست برگزار خواهند کرد.
پیش از این روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام بلندپایهٔ آمریکایی مدعی شد که مذاکرات فنی با ایران در خصوص چگونگی اجرای تفاهمنامه، کماکان برای روزهای آینده برنامهریزی شده است.
این مقام آمریکایی با اشاره به تبادلات آتش اخیر میان ایران و آمریکا مدعی شد که هیچ گفتوگویی لغو نشده و ارتباطات همچنان برقرار است.
این در حالی است که ساعاتی قبل روزنامه والاستریتژورنال مدعی لغو مذاکرات این هفته در سوئیس شده بود.
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