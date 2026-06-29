تغییر مکان مذاکرات فنی ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین اعلام کرد که نشست ایران و آمریکا در سطح فنی که پیش از این قرار بود در سوئیس برگزار شود، به قطر منتقل شده است.

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام بلندپایهٔ آمریکایی مدعی شد که مذاکرات فنی با ایران در خصوص چگونگی اجرای تفاهم‌نامه، کماکان برای روزهای آینده برنامه‌ریزی شده است.

این مقام آمریکایی با اشاره به تبادلات آتش اخیر میان ایران و آمریکا مدعی شد که هیچ گفت‌وگویی لغو نشده و ارتباطات همچنان برقرار است.

پیش از این روزنامه وال‌استریت‌ژورنال مدعی لغو مذاکرات این هفته در سوئیس شده بود.