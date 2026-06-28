به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام بلندپایهٔ آمریکایی مدعی شد که مذاکرات فنی با ایران در خصوص چگونگی اجرای تفاهمنامه، کماکان برای روزهای آینده برنامهریزی شده است.
این مقام آمریکایی با اشاره به تبادلات آتش اخیر میان ایران و آمریکا مدعی شد که هیچ گفتوگویی لغو نشده و ارتباطات همچنان برقرار است.
پیش از این روزنامه والاستریتژورنال مدعی لغو مذاکرات این هفته در سوئیس شده بود.
نیویورک تایمز: ابهام در تدوین بندهای توافق، دلیل بازگشت درگیریها
روزنامه نیویورک تایمز بازگشت درگیری ها میان آمریکا و ایران را به آنچه «ابهام» در ترتیبات آتشبس میان دو طرف توصیف کرد، نسبت داد.
این روزنامه به نقل از تحلیلگران نوشت که نگارش کلی و مبهم توافق ــ که دو طرف عمداً برای تسهیل امضای آن برگزیدند ــ این امکان را به هر یک داد تا مفاد آن را مطابق منافع خود تفسیر کند و پیش از رسیدن به توافق نهایی، در صحنه میدانی واقعیتهای جدیدی تحمیل کند.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ایالات متحده و ایران حملات را متوقف خواهند کرد و به کشتیها اجازه داده میشود تا آزادانه تردد کنند.
این مقام آمریکایی افزود: «قرار است مذاکرات فنی درباره همه بندهای یادداشت تفاهم از سر گرفته شود.
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