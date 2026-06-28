امام جمعه قروه: مقاومت تنها راه مقابله با نظام سلطه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عابدین رستمی شامگاه یکشنبه در مراسم تجمع شبانه مردم این شهرستان اظهار کرد: مسیر ملت ایران باید بر پایه مقاومت و ایستادگی باشد، چراکه تجربه تاریخی نشان داده است نظام سلطه در برابر عقبنشینی، به دنبال مطالبات بیشتر خواهد بود.
وی با اشاره به دیدگاه امام خمینی (ره) درباره مقابله با سلطهطلبی افزود: تنها راهی که در برابر نظام سلطه و جریان سازش پاسخ میدهد، مقاومت و ایستادگی است؛ چراکه هر دو جریان سلطه و سازش در نهایت یک هدف را دنبال میکنند.
امام جمعه قروه با اشاره به برخی توافقها و تفاهمهای اخیر، عنوان کرد: هنوز بخشهایی از این توافقها نقض شده و طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نمانده است؛ بنابراین باید مراقب بود که مذاکره به ابزاری برای خرید زمان از سوی دشمن تبدیل نشود.
وی ادامه داد: دشمنان به دنبال این هستند که فرصت پیدا کنند، تجدید قوا کنند و دستاوردهای چندصدساله خود را به سادگی از دست ندهند.
حجتالاسلام رستمی با بیان اینکه انقلاب اسلامی برای تغییر نظم ناعادلانه جهانی شکل گرفت، گفت: اگر نظمی در جهان وجود دارد که بر اساس زورگویی، فشار بر ملتها و حمایت از مستکبران بنا شده باشد، این همان نظمی نیست که ملتها آن را بپذیرند.
وی با اشاره به عملکرد آمریکا در نقاط مختلف جهان اظهار کرد: تاریخ نشان داده است که آمریکا در بسیاری از کشورها با دخالتهای سیاسی و نظامی، هزینههای سنگینی بر ملتها تحمیل کرده است و نمیتوان چنین سابقهای را نادیده گرفت.
امام جمعه قروه با تأکید بر اینکه مردم ایران هزینههای زیادی برای استقلال و امنیت کشور پرداخت کردهاند، گفت: خانوادههای شهدا و مردم باید بدانند که این ایستادگی حاصل فداکاری انسانهایی است که از جان خود گذشتند.
وی افزود: مردم از مسئولان انتظار دارند در برابر دشمن با صراحت و اقتدار موضع بگیرند و نباید ادبیاتی به کار گرفته شود که موجب تضعیف روحیه مقاومت شود.
حجتالاسلام رستمی با اشاره به موضوع وحدت، تصریح کرد: وحدت به معنای جلوگیری از مطالبهگری و نقد دلسوزانه نیست؛ بلکه وحدت واقعی در حضور مردم در میدان و حفظ منافع ملی معنا پیدا میکند.
وی با بیان اینکه مردم خودشان در بزنگاههای تاریخی وارد میدان شدهاند، گفت: همین مردم بودند که در بحرانها و شرایط سخت کشور را همراهی کردند و امروز نیز حضور آنان نقش مهمی در خنثی کردن نقشههای دشمن دارد.
امام جمعه قروه همچنین با اشاره به نقش نیروهای نظامی در تأمین امنیت کشور گفت: امنیت امروز کشور حاصل تلاش و مجاهدت نیروهایی است که سالها برای تقویت توان دفاعی تلاش کردهاند و نباید این خدمات نادیده گرفته شود.
وی با تقدیر از حضور مردم قروه در مراسمهای مرتبط با شهدا، اظهار کرد: مردم این شهرستان بارها ثابت کردهاند که پای آرمانها و ارزشهای انقلاب ایستادهاند و تقدیم شهدای متعدد نشاندهنده همین وفاداری است.
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