خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی و در چارچوب قانون تشکیل این سازمان، مأموریت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد.

این نهاد با رویکردی پیشگیرانه و اصلاحی، علاوه بر رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی، از طریق بازرسی‌های مستمر، ارائه پیشنهادهای اصلاحی، نظارت بر اجرای قوانین و مقابله با تخلفات اداری، تلاش می‌کند زمینه ارتقای سلامت نظام اداری، افزایش شفافیت و صیانت از حقوق عمومی را فراهم کند.

در سال‌های اخیر نیز تأکید ویژه‌ای بر پیشگیری از فساد، حمایت از تولید، رفع موانع کسب‌وکار و تسهیل ارائه خدمات به مردم در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفته است.

بازرسی کل استان لرستان نیز در همین چارچوب، علاوه بر انجام مأموریت‌های نظارتی، با حضور میدانی در دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی، تلاش کرده است ضمن شناسایی آسیب‌ها و نارسایی‌ها، راهکارهای اصلاحی لازم را برای بهبود عملکرد دستگاه‌ها ارائه دهد.

در همین راستا، حمزه رضایی، مدیرکل بازرسی استان لرستان، در گفت‌وگویی مشروح با خبرنگار مهر، ضمن تشریح مهم‌ترین اقدامات و عملکرد این مجموعه در سال گذشته، از آخرین برنامه‌های بازرسی کل استان در حوزه پیشگیری از تخلفات، نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، حمایت از تولید، رسیدگی به شکایات مردمی و برخورد با تخلفات اداری سخن گفته است.

آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح این گفت‌وگو است.

حمزه رضایی، مدیرکل بازرسی استان لرستان، در تشریح عملکرد این مجموعه در سال گذشته اظهار داشت: بازرسی کل استان لرستان بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی و ماده ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را بر عهده دارد و در همین راستا اقدامات متعددی را در سال گذشته به انجام رسانده است.

رسیدگی به بیش از ۵ هزار شکایت و گزارش مردمی

وی با اشاره به عملکرد این مجموعه در حوزه رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی افزود: در سال گذشته در مجموع ۵ هزار و ۳۳۴ مورد شکایت و گزارش به بازرسی کل استان لرستان واصل شد که تمامی این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت و مختومه شد.

رضایی این موضوع را نشان‌دهنده اهتمام بازرسی کل استان در پاسخگویی به مطالبات مردم و پیگیری دقیق گزارش‌های دریافتی عنوان کرد.

انجام ۱۵۸ بازرسی از دستگاه‌های اجرایی

مدیرکل بازرسی استان لرستان ادامه داد: در سال گذشته ۱۳۱ مورد بازرسی موردی و همچنین ۲۷ مورد بازرسی برنامه‌ای از دستگاه‌های اداری و اجرایی استان انجام شد.

وی تصریح کرد: این بازرسی‌ها با هدف نظارت بر حسن اجرای قوانین، شناسایی نقاط ضعف، پیشگیری از بروز تخلفات و ارتقای سلامت نظام اداری صورت گرفته است.

درخواست ابطال ۱۶ مصوبه مغایر قانون

رضایی با اشاره به اقدامات حقوقی این مجموعه گفت: در سال گذشته ۱۶ مورد درخواست ابطال مصوبات دستگاه‌های اداری استان که مغایر قوانین و مقررات تشخیص داده شده بود، از سوی بازرسی کل استان پیگیری شد.

وی افزود: صیانت از قانون و جلوگیری از اجرای مصوبات مغایر با مقررات از مهم‌ترین وظایف سازمان بازرسی است که با جدیت دنبال می‌شود.

حمایت از تولید با بازدید از ۴۶ واحد تولیدی

مدیرکل بازرسی استان لرستان همچنین از انجام ۴۶ مورد بازدید از واحدهای تولیدی سطح استان خبر داد و گفت: این بازدیدها با هدف تسهیل در تأمین منابع مالی، رفع موانع تولید و تسریع در اخذ مجوزهای مورد نیاز واحدهای تولیدی انجام شده است.

رضایی تأکید کرد: بازرسی کل استان در کنار وظایف نظارتی، حمایت از تولید و کمک به رفع مشکلات واحدهای اقتصادی را نیز در چارچوب قانون دنبال می‌کند تا زمینه رونق تولید و اشتغال در استان بیش از پیش فراهم شود.

ارسال ۸۷ گزارش هشداری برای پیشگیری از تخلف

مدیرکل بازرسی استان لرستان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این مجموعه اظهار کرد: در سال گذشته ۸۷ مورد گزارش هشداری به دستگاه‌های اداری استان ارسال شد تا با رعایت دقیق ضوابط و مقررات، از وقوع تخلفات و جرائم احتمالی پیشگیری شود.

وی افزود: رویکرد سازمان بازرسی تنها برخورد با تخلفات نیست، بلکه پیشگیری از وقوع تخلف و اصلاح فرآیندهای اداری از مهم‌ترین مأموریت‌های این مجموعه به شمار می‌رود.

۱۶۰ بازدید سرزده از دستگاه‌های خدمت‌رسان در دوران جنگ ۱۲ روزه

رضایی با اشاره به اقدامات بازرسی کل استان در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان، گفت: در این مقطع، ۱۶۰ مورد بازدید میدانی و سرزده از دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه دستگاه‌های خدمت‌رسان استان، انجام شد.

وی تصریح کرد: هدف از این بازدیدها، ارزیابی روند ارائه خدمات به مردم، اطمینان از آمادگی دستگاه‌ها و نظارت بر استمرار خدمات‌رسانی در شرایط ویژه بود تا خللی در ارائه خدمات عمومی ایجاد نشود.

نظارت بر معاملات و فرآیندهای مناقصه و مزایده

مدیرکل بازرسی استان لرستان همچنین با اشاره به نظارت این مجموعه بر معاملات دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: بازرسی کل استان در سال گذشته بر فرآیند انجام معاملات، مناقصه‌ها و مزایده‌های دستگاه‌های اجرایی نظارت مستمر داشته است.

رضایی خاطرنشان کرد: این نظارت‌ها با هدف تضمین شفافیت، رعایت قوانین و مقررات، صیانت از حقوق بیت‌المال و جلوگیری از بروز هرگونه تخلف در فرآیندهای مالی و معاملاتی دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.

ارسال حدود ۶۰۰ پیشنهاد اصلاحی به دستگاه‌های اجرایی

مدیرکل بازرسی استان لرستان با اشاره به اقدامات اصلاحی این مجموعه در سال گذشته اظهار کرد: در این مدت حدود ۶۰۰ مورد پیشنهاد اصلاحی به دستگاه‌های اجرایی استان ارسال شد که هدف از آن، اصلاح فرآیندها، رفع نواقص اداری و استقرار نیروها در جایگاه‌های متناسب با ضوابط و مقررات بوده است.

وی افزود: در برخی موارد مشاهده می‌شود افرادی در سمت‌هایی به کار گرفته شده‌اند که شرایط احراز آن مسئولیت را ندارند؛ در چنین شرایطی، سازمان بازرسی پیشنهادهای اصلاحی لازم را به دستگاه اجرایی مربوطه ارائه می‌کند تا فرد به جایگاه قانونی و واقعی خود بازگردد و انتصابات بر اساس ضوابط انجام شود.

اجرای پیشنهادهای بازرسی برای مدیران دستگاه‌ها الزام قانونی دارد

رضایی با تأکید بر ضمانت اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی تصریح کرد: مطابق ماده ۱۰ قانون سازمان بازرسی کل کشور، بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه مکلف است پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی سازمان بازرسی را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز اجرا کند.

وی ادامه داد: در صورتی که مدیران از اجرای این پیشنهادهای قانونی خودداری کنند، مشمول ضمانت اجرایی پیش‌بینی‌شده در قانون خواهند شد و این موضوع می‌تواند به انفصال از خدمت مدیران متخلف منجر شود.

مدیرکل بازرسی استان لرستان خاطرنشان کرد: هدف از ارائه این پیشنهادها، برخورد با مدیران نیست، بلکه اصلاح امور، ارتقای سلامت نظام اداری، اجرای صحیح قوانین و پیشگیری از بروز تخلفات در دستگاه‌های اجرایی است.

سامانه ۱۳۶ به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت شکایات و گزارش‌های مردمی است

مدیرکل بازرسی استان لرستان با تأکید بر نقش مشارکت مردم در ارتقای سلامت نظام اداری گفت: سامانه ۱۳۶ بازرسی کل استان به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت و رسیدگی به شکایات، گزارش‌ها و اعلام هرگونه سوءجریان، تخلف و نارسایی در دستگاه‌های اجرایی و ادارات استان است.

وی افزود: شهروندان می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز، شکایات، گزارش‌ها و مستندات خود را از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی کل استان اعلام کنند تا در چارچوب قوانین و مقررات، مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

رضایی با دعوت از مردم برای مشارکت در امر نظارت همگانی، خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی شهروندان در گزارش تخلفات و سوءجریان‌های اداری، نقش مؤثری در پیشگیری از فساد، افزایش شفافیت و ارتقای سلامت اداری دارد و سازمان بازرسی نیز تمامی گزارش‌های واصله را با دقت و رعایت محرمانگی بررسی خواهد کرد.