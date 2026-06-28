رژیم صهیونیستی نام طرح کوچ اجباری غزه را تغییر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی گزارش داد: مقامات این رژیم به نهادهای امنیتی و سازمان جاسوسی موساد دستور دادهاند از بهکار بردن اصطلاح «مهاجرت داوطلبانه» برای طرح اخراج فلسطینیان از نوار غزه خودداری کنند.
بر اساس این گزارش، طرح یادشده از این پس با عنوان «طرح آزادی رفتوآمد» در مکاتبات و نشستهای رسمی مطرح خواهد شد؛ اقدامی که با هدف کاهش انتقادهای بینالمللی و جلب همراهی برخی کشورها صورت میگیرد.
این رسانه صهیونیستی اذعان کرد که اصطلاح «مهاجرت داوطلبانه» با واکنش منفی گسترده جامعه جهانی روبهرو شده بود، زیرا بسیاری از کشورها آن را پوششی برای اجرای کوچ اجباری فلسطینیان از نوار غزه میدانستند.
همچنین یک مقام صهیونیست به شبکه ۱۳ این رژیم گفت: تلآویو همچنان به دنبال اجرای طرحی برای خروج هرچه بیشتر ساکنان غزه از این باریکه است و این اقدام را بخشی از برنامههای آینده خود میداند.
در همین حال، روزنامه هاآرتص نیز گزارش داد: شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نشست ویژهای را برای بررسی راهکارهای اجرای این طرح برگزار کرده است.
نمایندگان موساد در این نشست اذعان کردهاند که تاکنون هیچ کشوری آمادگی پذیرش ساکنان نوار غزه را اعلام نکرده و اجرای این طرح با موانع جدی روبهرو است.
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