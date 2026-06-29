به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش به دنبال ورود فدراسیون ژیمناستیک به دوره جدیدی از سرپرستی، اقدام به تعیین زمان نام نویسی از متقاضیان ریاست در این فدراسیون کرد تا در کوتاهترین زمان ممکن بتواند مجمع انتخاباتی دوباره ای را برای این فدراسیون تشکیل دهد.

بر این اساس، نام نویسی از متقاضیان ریاست در فدراسیون ژیمناستیک از ۲۷ تیر آغاز می شود و به مدت ۱۰ روز کاری ادامه خواهد داشت. بعد از اتمام دوره نام نویسی از کاندیداها، بلافاصله پروسه تائید صلاحیت آنها در دستور کار قرار می گیرد تا اینگونه شرایط تشکیل مجمع انتخاباتی مهیا شود.

سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و سرپرست مورد تائید فدراسیون جهانی ژیمناستیک برای فدراسیون ژیمناستیک ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را تائید کرد.

آخرین مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک ۲۴ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ برگزار شد و طی آن زهرا اینچه درگاهی برای دومین دوره متصدی این فدراسیون شد. آن مجمع با حضور دو نماینده فدراسیون جهانی برگزار شد با این حال آذرماه سال گذشته حکم قضایی رای به برکناری او داد. در این راستا مجمع فوق العاده ای برای فدراسیون ژیمناستیک تشکیل شد و طی آن وجیهه نقوی به عنوان سرپرست تعیین شد.

سرپرستی نقوی اما مورد تائید فدراسیون جهانی ژیمناستیک قرار نگرفت، به همین دلیل تشکیل مجمع فوق العاده برای این فدراسیون المپیکی تکرار شد که طی آن در حضور اسبقیان که ریاست مجمع را بر عهده داشت، نقوی به عنوان نایب رئیس اول انتخاب شد. حدود یک ماه بعد از این مجمع فوق العاده، با حکم احمد دنیامالی وزیر ورزش و هماهنگی فدراسیون جهانی، سید محمد شروین اسبقیان به عنوان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک منصوب شد.