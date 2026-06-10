انتخاب اسبقیان اتفاق خوبی است/ قصدی برای حضور در انتخابات ندارم

وجیهه نقوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره درج نام اسبقیان معاون وزیر ورزش به عنوان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک گفت: مجمع فوق العاده ژیمناستیک از سوی فدراسیون جهانی تأیید شد و به همین خاطر نام آقای اسبقیان ثبت شد. این خبر بسیار خوب است و مجمع دوم قطعا تأیید شده است. البته اینکه چرا نام آقای اسبقیان به عنوان سرپرست درج شده، موضوعی است که باید آن را از خود او سوال کنیم.

وی در مورد درج نام محسن سلیمانی به عنوان دبیر فدراسیون گفت: مجمع فوق العاده و ایمیل فدراسیون تأیید و لایسنس ورزشکاران در کل صفحات فدراسیون جهانی به روز رسانی شد. همه این موضوعات امروز حل شد. پست دبیری در فدراسیون انتصابی است و این موضوع هم در یکی دو روز آینده اصلاح خواهد شد.

نقوی ادامه داد: این موضوع هم کاملا مشخص است و باید چند روز دیگر صبر کنیم تا حل شود. خوشبختانه تمام موارد را با فدراسیون جهانی ژیمناستیک حل کردیم، لایسنس ورزشکاران همگی به روز شدند و ۲۳ خردادماه در بخش بزرگسالان، جوانان و دختران به قهرمانی آسیا اعزام خواهیم داشت.

نقوی در پاسخ به این سوال که آیا باتوجه به این شرایط به کارش در فدراسیون ادامه می‌دهد یا خیر گفت: هر جا که نیاز باشد، در کنار سیستم و فدراسیون ژیمناستیک خواهم بود و از هیچ کمکی دریغ نمی‌کنم.

وی در مورد اینکه آیا برای پست ریاست فدراسیون ژیمناستیک نامزد خواهد شد یا خیر گفت: این گمانه‌زنی‌ است و به شایعه‌ها نباید توجه کرد.