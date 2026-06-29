تأمین دارو و تجهیزات برای مراسم تشییع و اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی گفت: با توجه به پیش بینی حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید و همچنین راهپیمایی اربعین و همزمانی این ایام با افزایش دمای هوا، تأمین دارو، سرم و سایر اقلام مورد نیاز مراکز درمانی و تیم های امدادی از هم اکنون در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

وی افزود: برآورد دقیق نیازها و هماهنگی با دانشگاه های علوم پزشکی، شرکت های تولیدکننده و تأمین کننده، از مهم ترین اقدامات سازمان برای مدیریت این ایام است تا خدمات درمانی بدون وقفه در سراسر کشور و به ویژه مسیرهای منتهی به مرزهای خروجی ارائه شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به آسیب دیدگی بخشی از زیرساخت های خدماتی در برخی مرزها اظهار کرد: لازم است هماهنگی های لازم برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و سایر ملزومات سلامت محور از هم اکنون انجام شود. سازمان غذا و دارو با مشارکت بخش های مرتبط، برنامه ریزی لازم را آغاز کرده و تلاش می کند زنجیره تأمین در تمام مراحل، پایدار و بدون اختلال ادامه یابد.

پیرصالحی ادامه داد: حفظ آمادگی، پیش بینی دقیق نیازها و تأمین به موقع اقلام سلامت محور، از مهم ترین اولویت های سازمان در هفته های آینده است تا خدمات مورد نیاز مردم با حداکثر کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه شود.

وی تصریح کرد: سازمان غذا و دارو با همکاری بخش‌های مرتبط، برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت نیازهای دارویی دو رویداد بزرگ مراسم تشییع و راهپیمایی اربعین حسینی آغاز کرده و تلاش خواهد کرد زنجیره تأمین بدون وقفه ادامه یابد.

پیرصالحی تأکید کرد: حفظ آمادگی، پیش‌بینی دقیق نیازها و تأمین به‌موقع اقلام سلامت‌محور، از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو خواهد بود تا خدمات درمانی در شرایط خاص با حداکثر کیفیت ارائه شود.