  1. سیاست
  2. مجلس
۸ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۰

پرونده خسارت به شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری زیر دست دیوان محاسبات

پرونده خسارت به شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری زیر دست دیوان محاسبات

با شناسایی مواردی از تحمیل ضرر و زیان به برخی از شرکت‌های زیرمجموعه و تراستی صندوق بازنشستگی کشوری، به منظور صیانت از دارایی‌های بازنشستگان پرونده‌ها به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم اجرای تعهدات قراردادی، اخذ نشدن تضامین لازم، ضعف در پیگیری‌های حقوقی و کاستی در صیانت از منافع شرکت‌ها، در مواردی منجر به تحمیل زیان‌های قابل توجه ریالی و ارزی شده است.

دیوان محاسبات کشور رسیدگی به عملکرد سایر شرکت‌های وابسته و شناسایی موارد احتمالی تضییع حقوق و منافع بازنشستگان را همچنان در دستور کار خود دارد.

کد مطلب 6873851
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها