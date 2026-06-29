به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم اجرای تعهدات قراردادی، اخذ نشدن تضامین لازم، ضعف در پیگیری‌های حقوقی و کاستی در صیانت از منافع شرکت‌ها، در مواردی منجر به تحمیل زیان‌های قابل توجه ریالی و ارزی شده است.



دیوان محاسبات کشور رسیدگی به عملکرد سایر شرکت‌های وابسته و شناسایی موارد احتمالی تضییع حقوق و منافع بازنشستگان را همچنان در دستور کار خود دارد.