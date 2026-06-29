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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

طرح برخورد با انشعابات غیرمجاز شمال زنجان اجرا شد

طرح برخورد با انشعابات غیرمجاز شمال زنجان اجرا شد

زنجان- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: طرح برخورد با انشعابات غیرمجاز آب در مناطق شمالی زنجان شامل روستاهای پایین کوه، دو اسب، قره چوران و بخش شمالی شهر زنجان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی اظهار کرد: در این طرح ۵۷ انشعاب غیرمجاز آب شهری و روستایی کشف و ۶۳ انشعاب غیر مجاز نیز به مجاز تبدیل شدند.

وی افزود: این طرح با هدف رفع تنش آبی روستاها، توزیع عادلانه آب، حمایت از مشترکین قانونی و حفاظت از منابع آبی اجرا شد.

این مسئول بیان داشت: پیرو گزارشات مردمی از استفاده آب شرب برای آبیاری و باغ و باغچه و سایر مصارف غیرقانونی که به بروز مشکلاتی در تامین آب روستایی منجر شده بود، شرکت آب و فاضلاب با جدیت وارد عمل شده و این طرح را اجرایی کرد.

وی اعلام کرد: سامانه تلفنی ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب استان زنجان به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات تخلف مشترکین و انشعابات غیرمجاز بوده و موارد مطروحه را با اولویت پیگیری می نماید.

به گفته نادرخانی با توجه به کمبود منابع آبی در استان، شرکت آبفا با هماهنگی دستگاه قضایی به صورت جدی با مشترکین متخلف برخورد می کند و در این راستا تقاضا دارد مشترکین برای پرهیز از عواقب حقوقی و قضایی از استفاده غیرمجاز از آب پرهیز کنند.

کد مطلب 6873930

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