به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی صبح دوشنبه در حاشیه سفر استانی خود به همدان در دیدار صمیمانه با خانواده شهید «احمدی»، از شهدای والامقام حوزه ارتباطات، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری محرم، اظهار کرد: حضور در محضر خانواده‌های شهدا برای ما یک توفیق و فرصتی مغتنم است، ما خود را وامدار خون شهیدانی می‌دانیم که با نثار جان خود، امنیت و پایداری زیرساخت‌های کشور را تضمین کردند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه شهید «احمدی» در مجموعه زیرساخت‌های مخابراتی کشور، افزود: شهید احمدی عزیز در یکی از مهم‌ترین شرکت‌های ارتباطی کشور که حکم شاهراه اصلی ارتباطی را دارد، مشغول به خدمت بود و مجاهدت‌های این شهید بزرگوار و همکاران وی در شرایط سخت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، باعث شد تا زیرساخت‌های حیاتی کشور در برابر تهدیدات دشمنان حفظ شود.

وزیر ارتباطات با تبیین اهمیت راهبردی حوزه ارتباطات در شرایط کنونی کشور، تصریح کرد: دشمنان با تمرکز بر حوزه ارتباطات به دنبال ایجاد اختلال در روند خدمات‌رسانی به مردم بودند، اما به لطف الهی و با تلاش و فداکاری شهدایی همچون شهید احمدی و همکارانشان، این شبکه پایدار ماند؛ اهمیت این حوزه از آن جهت است که عمده خدمات جاری کشور، از خرید و فروش‌های روزمره تا توزیع سوخت و کالا، همگی در بستر شبکه ارتباطی جریان دارد.

هاشمی در ادامه سفرهای استانی را فرصتی برای ادای دین به خانواده‌های شهدا دانست و تاکید کرد: ما در سفرهای استانی، دیدار با خانواده‌های مکرم شهدا را یک تکلیف و فرض می‌دانیم؛ چرا که خانواده‌های شهدا با حضور خود در کنار این عزیزان، حقی کمتر از شهادت ندارند و مجاهدت‌های آنها شایسته تکریم است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضرورت حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب و شهدا، خاطرنشان کرد: امیدواریم با دعای خیر خانواده‌های معظم شهدا، بتوانیم در مسیر ناهموار و سختی که پیش‌رو داریم، خدمتگزارانی شایسته برای مردم عزیز ایران اسلامی باشیم و در مسیری گام برداریم که مورد رضایت خداوند متعال و در امتداد آرمان‌های شهدای والامقام و رهبر شهید عزیزمان باشد.

در این دیدار، وزیر ارتباطات ضمن تقدیر و تجلیل از صبر و استقامت خانواده شهید احمدی، بر لزوم تداوم پیوند مسئولان با خانواده‌های شهدا تاکید کرد و از آن‌ها خواست تا با دعای خیر خود، خادمان ملت را در ادامه این مسیر یاری کنند.