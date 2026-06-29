به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر دوشنبه در نشست با نخبگان، فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) و اعضای هیأتهای علمی دانشگاههای استان، با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره) و شهدای والامقام، از حضور وزیر ارتباطات و فعالان رسانهای قدردانی کرد و با اشاره به ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و علمی استان ادامه داد: همدان با برخورداری از اندیشمندان، استادان برجسته و نخبگان متعدد، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را دارد، اما سهم استان از اقتصاد دیجیتال متناسب با این ظرفیتها نیست و باید با برنامهریزی دقیق این فاصله جبران شود.
وی یکی از چالشهای اساسی مدیریت استان را نبود ارتباط موثر میان مراکز علمی و بخشهای اجرایی و اقتصادی دانست و افزود: بخشهایی مانند معدن، صنعت، کشاورزی، گردشگری و خدمات همچنان با رویکردهای سنتی اداره میشوند که این امر موجب هدررفت منابع و عقبماندگی در مسیر توسعه میشود؛ در حالی که نیروی انسانی توانمند مهمترین سرمایه استان است.
استاندار همدان با تاکید بر ضرورت عبور از دولت الکترونیک و حرکت به سمت بهرهگیری از هوش مصنوعی و سکوهای پلتفرمی تصریح کرد: ایجاد ارتباط جدی میان مدیریت اجرایی و حوزههای پیشرفت و توسعه اقتصادی ضروری است، در همین راستا شورای گفتوگوی دولت و شرکتهای دانشبنیان در استان راهاندازی شده و جلسات آن بهصورت مستمر برای حل مسائل این حوزه برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت اشتغال استان گفت: بخش عمدهای از بیکاران استان را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند که از توان علمی و ظرفیت بالایی برخوردارند و باید زمینه اشتغال متناسب با تخصص آنها فراهم شود.
ملانوری شمسی با اعلام حمایت از شرکتهای خلاق، فناور و دانشبنیان افزود: به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است در تامین کالا و خدمات، اولویت را به تولیدات داخلی استان بدهند.
وی افزود: همچنین تفاهمات اولیه برای احداث کارخانه محصولات لبنی با مشارکت ۴۹ درصدی بخش دولتی و همکاری بخش خصوصی انجام شده و این طرح بهزودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی وزارت ارتباطات در توسعه زیرساختهایی نظیر اتصال فیبر نوری در استان، بر پیگیری ویژه برای جبران خسارتهای وارد شده به کسبوکارهای اینترنتی و شرکتهای دانشبنیان در جریان ناآرامیهای اخیر تاکید کرد و گفت: در این ایام روزانه حدود ۲۲ میلیارد تومان به این بخشها خسارت وارد شده که حمایت از آنها یک ضرورت جدی است.
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