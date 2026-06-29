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۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۰

همدان ظرفیت بالایی برای بهره‌مندی از فرصت‌های دیجیتال دارد

همدان ظرفیت بالایی برای بهره‌مندی از فرصت‌های دیجیتال دارد

همدان- استاندار همدان گفت: این استان به واسطه پیشینه غنی تاریخی و تمدنی، ظرفیت بالایی برای بهره‌مندی از فرصت‌های دیجیتال دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی صبح دوشنبه در دیدار وزیر ارتباطات با با آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی نماینده ولی‌فقیه در استان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام راحل، بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان تاکید کرد.

وی سفر وزیر ارتباطات به استان همدان را فرصتی مغتنم برای ارتقای زیرساخت‌های مخابراتی دانست و تصریح کرد: در عصر حاضر که تحولات علمی و فناوری، مسیر توسعه جوامع را ترسیم می‌کند، توجه به زیرساخت‌های ارتباطی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای رقابت در عرصه جهانی و پیشرفت جوامع محسوب می‌شود.

استاندار همدان با بیان اینکه استان به واسطه پیشینه غنی تاریخی و تمدنی، ظرفیت بالایی برای بهره‌مندی از فرصت‌های دیجیتال دارد، اظهار داشت: تحقق رشد اقتصادی، علمی و فرهنگی استان نیازمند یک جهش جدی در حوزه زیرساخت‌های ارتباطاتی است تا بتوانیم همگام با استان‌های پیشرو و کشورهای توسعه‌یافته، مسیر پیشرفت را با سرعت بیشتری سپری کنیم.

وی با قدردانی از اهتمام وزیر ارتباطات و تیم همراه برای پیگیری مسائل استان، افزود: مجموعه مدیریت ارشد استان آمادگی کامل دارد تا با تعامل تمامی دستگاه‌های اجرایی، از ظرفیت‌های فنی وزارت ارتباطات برای حل مسائل مردم، تسهیل امور جاری و اجرای پروژه‌های ملی حوزه مخابراتی بهره‌برداری کند.

استاندار همدان در پایان بیان کرد: امیدواریم سفر وزیر ارتباطات و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، زمینه‌ساز ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم و ارتقای سطح کیفی شبکه ارتباطی در استان دارالمؤمنین همدان شود.

کد مطلب 6873922

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