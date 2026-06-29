به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی صبح دوشنبه در دیدار وزیر ارتباطات با با آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی نماینده ولی‌فقیه در استان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام راحل، بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان تاکید کرد.

وی سفر وزیر ارتباطات به استان همدان را فرصتی مغتنم برای ارتقای زیرساخت‌های مخابراتی دانست و تصریح کرد: در عصر حاضر که تحولات علمی و فناوری، مسیر توسعه جوامع را ترسیم می‌کند، توجه به زیرساخت‌های ارتباطی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای رقابت در عرصه جهانی و پیشرفت جوامع محسوب می‌شود.

استاندار همدان با بیان اینکه استان به واسطه پیشینه غنی تاریخی و تمدنی، ظرفیت بالایی برای بهره‌مندی از فرصت‌های دیجیتال دارد، اظهار داشت: تحقق رشد اقتصادی، علمی و فرهنگی استان نیازمند یک جهش جدی در حوزه زیرساخت‌های ارتباطاتی است تا بتوانیم همگام با استان‌های پیشرو و کشورهای توسعه‌یافته، مسیر پیشرفت را با سرعت بیشتری سپری کنیم.

وی با قدردانی از اهتمام وزیر ارتباطات و تیم همراه برای پیگیری مسائل استان، افزود: مجموعه مدیریت ارشد استان آمادگی کامل دارد تا با تعامل تمامی دستگاه‌های اجرایی، از ظرفیت‌های فنی وزارت ارتباطات برای حل مسائل مردم، تسهیل امور جاری و اجرای پروژه‌های ملی حوزه مخابراتی بهره‌برداری کند.

استاندار همدان در پایان بیان کرد: امیدواریم سفر وزیر ارتباطات و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، زمینه‌ساز ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم و ارتقای سطح کیفی شبکه ارتباطی در استان دارالمؤمنین همدان شود.