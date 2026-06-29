به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان سفر به استان همدان، با آیتالله شعبانیموثقی نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه همدان دیدار کرد.
در این جلسه که با همراهی استاندار همدان و معاون اقتصادی استانداری برگزار شد، راهکارهای بهبود زیرساختهای شبکه و بهرهمندی حداکثری از فناوریهای نوین در همدان مورد بررسی قرار گرفت. سید ستار هاشمی در این دیدار بر اهتمام دولت برای توسعه شبکه ارتباطی در استان تاکید کرد.
همچنین در این دیدار، استاندار همدان گزارشی از وضعیت پروژههای اولویتدار حوزه ارتباطات در استان ارائه کرد و طرفین بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی برای تسهیل در اجرای پروژههای زیرساختی به توافق رسیدند.
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