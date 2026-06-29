به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی ظهر دوشنبه در نشست با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور نخبگان و فعالان حوزه فاوا در استان همدان، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و توسعه اقتصاد دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی تاکید کرد.

وی در این نشست با اشاره به درآمدهای کلان شرکت‌های جهانی در حوزه تجارت الکترونیک و تبلیغات، با انتقاد از سهم ناچیز اقتصاد دیجیتال در ایران گفت: باید با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان جوان، سهم این حوزه را در اقتصاد کشور به‌طور جدی افزایش دهیم.

وی با یادآوری تاکیدات مکرر رهبر شهید انقلاب بر برنامه‌های توسعه در حوزه هوش مصنوعی، خطاب به وزیر ارتباطات بیان کرد: با توجه به تخصص جنابعالی در این حوزه، انتظار می‌رود گام‌های عملی برای ایجاد زیرساخت‌های پردازش داده، توسعه سرمایه انسانی و کاربردی‌سازی هوش مصنوعی برداشته شود.

نماینده همدان در مجلس با ارائه پیشنهادی راهبردی افزود: همدان با دارا بودن ظرفیت‌های نخبگانی، پارک علم و فناوری و حضور دانشگاه‌های برتر، پتانسیل آن را دارد که به‌عنوان پایلوت کشوری در حوزه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال معرفی شود و ایجاد یک کارگروه تخصصی با محوریت دانشگاه‌های بوعلی‌سینا و صنعتی همدان می‌تواند به تحقق این هدف سرعت بخشد.

صوفی در پایان با تقدیر از همراهی استاندار و مدیران استانی، خواستار اختصاص تسهیلات ویژه و کم‌بهره از سوی وزارت ارتباطات به نخبگان و فعالان حوزه فاوا در استان شد.

وی تاکید کرد: با توجه به محدودیت منابع استانی، انتظار می‌رود وزارتخانه با استفاده از اختیارات خود، زمینه رشد کسب‌وکارهای نوپا را فراهم کند تا شاهد تحقق اقتصاد دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی در کشور باشیم.