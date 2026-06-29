اعلام آمادگی همدان برای اجرای طرح پایلوت دورکاری نوین در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کرکهآبادی عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان همدان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: یکی از چالشهای اساسی امروز نظام اداری کشور، مدیریت منابع انسانی در شرایط بحرانی و ضرورت بهرهگیری از بستر امن دورکاری است.
وی با اشاره به الزامات قانونی ساعات کار هفتگی کارکنان افزود: در سالهای اخیر به دلایل مختلف از جمله حوادث غیرمترقبه و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، بخش زیادی از فعالیتهای اداری به صورت غیرحضوری هدایت شده است؛ اما نبود بسترهای امن و زیرساختهای لازم، کارآمدی این حوزه را با چالش مواجه میکند که اگر امروز برای آن تدبیری اندیشیده نشود، در آینده با مشکلات جدیتری روبهرو خواهیم شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان با تاکید بر اینکه دورکاری امروزه به یکی از راهبردهای اصلی حکمرانی دیجیتال تبدیل شده است، تصریح کرد: رویکرد دولت و وزارت ارتباطات، تغییر جهت از «مدیریت مبتنی بر حضور فیزیکی» به سمت «مدیریت مبتنی بر عملکرد و نتیجه» است و تحقق این هدف و افزایش بهرهوری نیروی انسانی، به طور مستقیم به میزان بلوغ زیرساختهای دیجیتال دولت بستگی دارد.
کرکهآبادی توسعه زیرساختهای ارتباطی، تقویت مراکز داده یا دیتا سنتر، توسعه سامانههای دولت الکترونیک و ارتقای امنیت سایبری را از مهمترین نیازهای این بخش برشمرد و خواستار حمایت ملی وزارت ارتباطات در این زمینهها شد.
وی در پایان با اعلام آمادگی استان برای پیشگامی در این حوزه گفت: استان همدان این آمادگی را دارد تا با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح پایلوت مدیریت عملکرد دیجیتال و دورکاری نوین را در کشور اجرا کند تا الگو و شاخصهای مناسبی برای کل نظام اداری تدوین و عملیاتی شود.
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