به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا موفق در گفت‌وگو با رسانه ها اظهار کرد: با هدف برنامه‌ریزی مناسب برای استقبال و خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع امام شهید، ۱۱ کمیته تخصصی در شهرستان تشکیل شده است.

وی گفت: کمیته‌های پشتیبانی، مالی، اسکان، امنیتی، بهداشت، درمان، بانوان، روستایی و سایر بخش‌های مورد نیاز پیش‌بینی شده‌اند تا هماهنگی لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران فراهم شود.

فرماندار بجنورد افزود: این اقدامات با همراهی مردم، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مختلف و مجموعه دولت انجام می‌شود تا بتوانیم میزبانان شایسته‌ای برای زائران باشیم.

وی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و مشارکت مردمی گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی و همکاری نهادهای مختلف نقش مهمی در ارائه خدمات مناسب و برگزاری هرچه بهتر این مراسم خواهد داشت.