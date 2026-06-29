به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام. حجت الله اسماعیلی، در جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با محوریت برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، بر ضرورت آمادگی کامل شهرستان برای میزبانی از زائران تأکید کرد.

وی با اشاره به قرار گرفتن شهرستان قرچک در مسیر جاده گرمسار به تهران، اظهار کرد: با توجه به احتمال انتخاب این مسیر از سوی زائران، باید در ورودی شهرستان از سمت ورامین و خروجی به سمت ری، موکب‌های خدمات‌رسان مستقر شوند.

امام جمعه شهرستان قرچک افزود: برای اسکان احتمالی ۱۰ هزار زائر، آمادگی لازم در شهرستان پیش‌بینی شده و مدارس، مساجد و حسینیه‌ها برای ارائه خدمات آماده هستند.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق در حوزه حمل‌ونقل، گفت: جابه‌جایی مردم شهرستان بر عهده شهرداری است و در صورت نیاز به ناوگان بیشتر، باید از هم‌اکنون تمهیدات لازم اندیشیده شود.

اسماعیلی همچنین از مسئولان ادارات خواست ضمن اجرای ابلاغیه‌های دستگاه‌های استانی، ارائه خدمات به مردم شهرستان را در اولویت قرار دهند و تصریح کرد: اگر مدیری نتواند از حقوق شهرستان دفاع کند، فرمانداری و امامت جمعه برای پیگیری موضوع ورود خواهند کرد.