ثبت طوفان با سرعت ۶۶ کیلومتر در چاهک استان یزد

قاسم راجی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس گزارش ایستگاههای هواشناسی استان یزد و بنابر پیشبینی صورت گرفته برای روز دوشنبه وزش باد به نسبت شدید، گاهی تندباد همراه با گرد و خاک و انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور بر استان، در ۲۴ ساعت گذشته وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در برخی مناطق استان به ثبت رسیده است.
وی افزود: بیشینه سرعت باد در این مدت در ایستگاه چاهک با سرعت ۶۶ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.
کارشناس هواشناسی استان یزد ادامه داد: در همین بازه زمانی، بیشینه سرعت باد در اشنیز ۶۳ کیلومتر بر ساعت، ساغند ۵۹ کیلومتر بر ساعت، منشاد ۵۹ کیلومتر بر ساعت و ندوشن ۵۹ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
راجی همچنین به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: کمینه دمای ثبتشده استان صبح امروز دوشنبه در ایستگاه علیآباد با ۱۶ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
وی خاطرنشان کرد: بیشینه دمای استان نیز در شبانهروز گذشته در شهرستان بافق با ۴۷ درجه سانتیگراد به ثبت رسیده که گرمترین نقطه استان در این مدت بوده است.
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