مهلت ۳ ماهه به شرکت ها برای پرداخت معادل ریالی ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی مجد اظهار داشت: در پی هماهنگی های انجام شده میان سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی، امکان گشایش پروفرم تخصیصی نزد بانک عامل برای شرکت های فعال در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی، ملزومات پزشکی و تولیدکنندگان شیرخشک که ارز ترجیحی آنها از طریق هالک بانک یا سایر بانک های خارجی تخصیص یافته، فراهم شده است.

وی افزود: بر اساس سازوکار جدید، شرکت های مشمول می توانند فرآیند تأمین کالا و مواد اولیه را آغاز کنند و پرداخت معادل ریالی ارز تخصیص یافته را تا ۹۰ روز تقویمی پس از انجام معامله به تعویق بیاندازند. این فرصت، فشار ناشی از تأمین نقدینگی را کاهش داده و سرمایه در گردش شرکت ها را برای ادامه تولید و واردات حفظ می کند.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو ادامه داد: این تصمیم با هدف تسهیل تأمین فرآورده های سلامت محور، جلوگیری از وقفه در تولید و واردات و پشتیبانی از زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی اتخاذ شده است و می تواند روند دسترسی مراکز درمانی و بیماران به اقلام مورد نیاز را تسریع کند.

شهابی مجد تأکید کرد: شرکت های واجد شرایط در صورت تمایل می توانند با هماهنگی بانک عامل و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط از این امکان استفاده کنند.