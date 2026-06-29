مهلت دفاع داوطلبین بورد دندانپزشکی ۱۴۰۵ تا ۳۰ آبان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کدخدا زاده دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی در نامه ای به معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی، علوم پزشکی ارتش، علوم پزشکی بقیه الله (عج)، دانشگاه شاهد و علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: احتراما بدینوسیله آخرین فرصت دفاع از پایان نامه دستیاران دندان پزشکی جهت شرکت در آزمون دانشنامه /گواهینامه رشته های تخصصی دندانپزشکی تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام می شود لذا خواهشمند است در خصوص اطلاع رسانی به موقع به داوطلبان این آزمون و لزوم دفاع از پایان نامه های خود تا تاریخ فوق اقدام لازم صورت گیرد.